Прогрессивный (в конце срока)
Братский АНКБ,
Братский АНКБ вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
1,50%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
31 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 ₽
Ставка
1,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|31 день
|от 1 000 ₽
|1,5
|31 день
|от 100 $
|0,1
|31 день
|от 100 €
|0,1
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 14.02.2019 16:10
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Прогрессивный (в конце срока)» в 5 городах России
4 479
Справочная информация
АО «Братский Акционерный Народный коммерческий Банк»
- Адрес
- 665717, Иркутская обл., г. Братск, ул. Комсомольская, д. 43
- ОГРН
- 1023800000069
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Братск
- Телефоны
-
(3953) 41-63-64
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Ставка в рублях 8% Срок 2 года
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 4,05%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
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|6,7
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|Прогрессивный (с ежемесячной капитализацией)
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|1 000 ₽
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|Народный
|6,5
|2 000 ₽
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|Зимний
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|500 000 ₽
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|Сибирский
|6,2
|1 000 ₽
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|Капитал
|5,5
|1 000 000 ₽
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