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Ипотечный

Хакасский Муниципальный Банк, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • готовая квартира
  • квартира в новостройке
  • рефинансирование

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость
  • другое

поручительство физических лиц, поручительство супруга и/или созаемщиков обязательно

Страхование

  • имущественное

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи
  • по индивидуальному графику

обязательная отсрочка по уплате основного долга на 1 месяц

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку;
  • досрочное погашение без ограничений;
  • заключение договоров страхования не требуется

Минусы

  • удвоенная процентная ставка за первые 30 дней пользования кредитными средствами

Особые ограничения

  • на сайте банка нет информации о санкциях за просрочку платежа
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Ипотечный» в 10 городах России
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Справочная информация
ООО «Коммерческий Банк «Хакасский Муниципальный Банк»
Адрес
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, д. 73
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Телефоны
(3902) 35-75-00

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