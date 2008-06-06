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Апартаменты

Примсоцбанк, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • апартаменты

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / в свободной форме

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • невысокая процентная ставка;
  • возможно снижение процентной ставки при уплате единовременной комиссии;
  • скидки от ставки для многодетных семей

Особые ограничения

  • на сайте банка отсутствует информация о максимальном значении процентной ставки, сумме комиссии за снижение процентной ставки и размере надбавки за отказ от добровольных видов страхования
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Апартаменты» в 26 городах России
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Справочная информация
ПАО «Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
Адрес
690106, Приморский край, г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44
Сайт
www.pskb.com
Отделения и банкоматы
в вашем городе Владивосток
Отделения 14
Банкоматы 42
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Телефоны
8 800 200-42-02 — единая справочная служба
(423) 242-42-42

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