Апартаменты
Примсоцбанк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- апартаменты
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка / в свободной форме
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- невысокая процентная ставка;
- возможно снижение процентной ставки при уплате единовременной комиссии;
- скидки от ставки для многодетных семей
Особые ограничения
- на сайте банка отсутствует информация о максимальном значении процентной ставки, сумме комиссии за снижение процентной ставки и размере надбавки за отказ от добровольных видов страхования