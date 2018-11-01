Страховая компания Кредит Европа Лайф

Справка banki.ru о компании

ООО СК «Кредит Европа Лайф» – небольшая по объему сборов организация, специализирующаяся на страхование от несчастных случаев и болезней и накопительном страховании жизни. Является дочерней компанией АО «Кредит Европа Банк». По итогам 2017 года компания заняла 116-е место на российском страховом рынке по объему собранной страховой премии и 30-е место сборам в сегменте страхования от несчастных случаев и болезней (~100% страхового портфеля). Компания зарегистрирована в Москве и не имеет филиалов и представительств.

«Кредит Европа Лайф» была создана в марте 2007 года как дочерняя компания Кредит Европа Банка, входящего в крупную международную финансовую группу Fiba Group*. Новая компания сконцентрировалась на развитии банковского страхования. На начальном этапе страховщик обслуживал в основном клиентов Кредит Европа Банка, предлагая продукты по страхованию жизни и от несчастных случаев и болезней в представительствах и отделениях банка по всей стране. Впоследствии «Кредит Европа Лайф» стала активно развивать сотрудничество с автодилерами и другими банками на территории России, однако основным каналом продаж по-прежнему остается филиальная сеть Кредит Европа Банка. С марта 2017 года компания включена в состав Всероссийского союза страховщиков.



Единственным участником общества является АО «Кредит Европа Банк» (100%). Конечный бенефициар – турецкий бизнесмен Хюсню Мустафа Озйегин. Компания входит в крупную международную группу Fiba Group, активно развивающую свою деятельность на протяжении последних 25-и лет во всех областях финансового рынка, включая страхование.

В 2013 году компания демонстрировала существенный прирост сборов, собрав 1,01 млрд рублей премий против 349,01 млн рублей годом ранее (+190,61%) и вошла в топ-100 российских страховщиков, заняв 88-е место. В последующие годы в деятельности компании отмечается резкое падение сборов – на 33,86% в 2014 году, и на 85,32% – в 2015-м. По итогам 2016-2017 годов отмечается прирост сборов на 137,58% и 96,11% соответственно. Размер собранной премии по итогам года составил 458,73 млн рублей (аналогичный показатель в 2016-м – 233,92 млн рублей). В структуре сборов 91,52% занимают взносы, уплаченные физическими лицами, 8,48% – доля юридических лиц. Выплаты в 2017 году составили 33,9 млн рублей, уровень выплат – 7,39%. За 1-е полугодие 2018 года страховщик получил 508,32 млн рублей премий, что почти в 3 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года (в 2017-м – 172,39 млн рублей). Сумма выплат за этот период составила 10,16 млн рублей, уровень выплат – 2,0%.

Страховой портфель компании в 2017 году включает два вида бизнеса: страхование от несчастных случаев и болезней (99,62%) и страхование жизни (0,38%).

В 2017 году при помощи посредников страховщиком было собрано 423,86 млн рублей (92,4%), размер среднего агентского вознаграждения составил 84,45%.

Основным партнером по перестрахованию является одно из крупнейших перестраховочных обществ «General Reinsurance AG» (Gen Re).

В 2017 году страховщик получил 45,33 млн рублей чистой прибыли по РСБУ, что на 32,8% уступает аналогичному показателю предыдущего года (в 2016-м – 67,44 млн рублей). Размер совокупного дохода уменьшился на 45,85% и составил 38,14 млн рублей (в 2016-м – 70,44 млн рублей).

Уставной капитал – 312 млн рублей (по состоянию на 1 ноября 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность персонала составила 26 чел., страховых агентов-юридических лиц – 264 ед., страховых агентов-физических лиц – 497 чел. (из них 108 – индивидуальные предприниматели).

Рейтинг компании

«Эксперт РА»: ruBBB+, прогноз по рейтингу стабильный (подтвержден 31 октября 2018 года).

Руководство: Марина Ткач (генеральный директор), Экиз Озкан.

Основные партнеры:

Банки: АО «Кредит Европа Банк», ОАО «АБ «Юг-Инвестбанк».

Автосалоны и автодилеры: группа компаний «Автомир», «РусьАвто», «Лаура», Major, Genser, Favorit Motors, «ТрансТехСервис», BLOCK Motors, Favorit Motor.

Страховые компании: ООО «СК «Согласие», АО «Цюрих надежное страхование».

*Fiba Group основана в 1987 году Хюсню Озйегином, контролируется семьей основателя. Деятельность Fiba Group представлена в финансовом (банки, лизинг, факторинг, страхование, управление активами) и нефинансовом секторах (авиация, розничная торговля, недвижимость, судоходное строительство и управление портом, школа иностранных языков). Группа представлена сетью страховых из 82 кредитных и финансовых учреждений в 12 странах: Турция, Мальта, Россия, Голландия, Германия, Бельгия, Швейцария, Румыния, Украина, Китай, ОАЭ, Молдавия. В России Fiba Group принадлежат Кредит Европа Банк и лизинговая компания «Кредит Европа Лизинг», а также на правах франчайзинга группа работает в сегменте розничной торговли (Marks & Spencer Russia). По последним доступным данным, совокупные активы FIBA Group на начало 2017 года составляли 15,8 млрд долларов США (свыше половины из них приходится на инвестиции за пределами Турции), собственный капитал группы составлял порядка 1,9 млрд долларов США, выручка – 2,0 млрд долларов США, количество сотрудников группы составляло 15,2 тыс. чел.



Дата последнего изменения: 28 ноября 2018 г.