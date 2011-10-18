Ипотечное страхование в Люберцах

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С каждым годом все больше россиян предпочитает приобрести жилье и иметь свой личный уголок. При этом значительная часть сделок по купле-продаже приходится на кредитные линии, которые банки предоставляют на довольно длительный срок (иногда даже до 25 лет). Однако такая продолжительность содержит в себе огромное количество рисков для обеих сторон. Поэтому несколько лет назад страхование ипотеки в Люберцах сделали обязательным на законодательном уровне. Сейчас его оформляют параллельно с подачей заявки о предоставлении заемных средств.

Получить компенсацию по стандартному договору вправе только банк, даже если вы купили жилье с первоначальным взносом и уже вносили ежемесячные платежи. Однако вы вправе заключить контракт на полную стоимость недвижимости — такой полис обойдется значительно дороже, но ваши интересы также будут защищены в самых различных ситуациях — стихийные бедствия, пожары, взрывы, затопления, грабеж и др. Конкретный перечень рисков определяют все стороны непосредственно при подписании соглашения.

Каждая компания предлагает данный продукт по разной стоимости, но во всех организациях цена зависит от нескольких факторов:

  • состояния жилья (ремонт, год постройки);
  • заемщика (пол, возраст и место работы);
  • вид страховки.

    • Помимо обязательного полиса, потребителям предлагают заключить комплексный контракт, который включает в себя защиту прав собственности, жизни и здоровья. Такой вариант специалисты рекомендуют для тех, кто заявляет ипотеку на продолжительный период. Если владелец потеряет заработок или трудоспособность, компания выплатит банку оставшуюся часть долга в полной мере. Это относится и к случаям смерти — в подобной ситуации недвижимость переходит родным заемщика по принципу наследования.

    Учитывая высокую стоимость страховки, при выборе вам следует опираться на личные возможности. Приняв окончательное решение, переходите к рассмотрению условий, предложенных аккредитованных банком организаций. Сравните все параметры услуг, включая размеры комиссий и список несчастных случаев, которые позволят претендовать на компенсацию ущерба.

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