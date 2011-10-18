Ипотечное страхование в Волжском

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На сегодняшний день покупка жилья — одна из самых крупных статей расходов среди россиян. При этом значительная часть населения приобретает недвижимость в кредит, так как такие большие деньги есть не у всех. Однако предоставляя такие услуги потребителям, банки довольно сильно рискуют — огромные суммы выдаются на длительный срок, и никто не знает, что может произойти за 15, а то и 20 лет. Как с самой квартирой, так и с ее владельцем. Поэтому сейчас страхование ипотеки в Волжском — обязательное условие при оформлении заемной линии.

Данный договор заключается на весь срок заемной линии, но он покрывает только кредитную часть средств. Иными словами, если вы внесли первоначальный взнос и уже совершали платежи, то компенсацию вам не выплатят. Поэтому оптимальным решением станет страховка по полной стоимости недвижимости. Она дороже стандартной, но в этом случае ваши интересы также будут защищены. Как правило, такой полис предназначен для различных чрезвычайных ситуаций — стихийные бедствия, авария, затопление и др.

Однако сегодня на рынке существуют и другие типы контрактов — например, для жизни и здоровья заемщика. Данный вариант предусматривает погашение задолженности компанией, если покупатель недвижимости частично или на постоянной основе потерял трудоспособность, а также при его смерти. При этом квартира переходит к родным по принципу наследства. Такой метод особенно актуален для тех, кто оформляет кредит на длительный период. Следующий вид полиса предназначен для недобросовестных заявителей, которые отказываются выплачивать долг.

Определившись с выбором, переходите к изучению аккредитованных банком организаций. Среди них вам предстоит найти ту компанию, которая предложит максимально выгодные условия или же предоставит вам другие привилегии. Сама стоимость страхования зависит от нескольких факторов:

  • пол, возраст и место работы заявителя;
  • год постройки и техсостояние жилья;
  • здоровье и увлечения покупателя.

    • Также цена колеблется в зависимости от других нюансов. Нелишним будет посетить офис организации для консультации у менеджера — он подробно расскажет вам обо всех аспектах продукта и сделает расчеты по нескольким вариантам — так вы легче примете решение. Не стесняйтесь спрашивать — сотрудники обязаны ответить на все ваши вопросы и объяснить все непонятные термины.

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