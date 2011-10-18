На сегодняшний день для приобретения недвижимости достаточно оформить кредит в банке. Еще несколько лет назад эту услугу предоставляли довольно ограниченному количеству потребителей, которые подходили под жесткие и строги требования. Сейчас же подать заявку вправе любой гражданин РФ с положительной историей и соответствующим доходом. По статистике, средняя продолжительность такой заемной линии — более 15 лет. Такой большой срок — удобная опция, но она несет в себе несколько рисков, ведь никто не скажет, что произойдет за столь большой период. Поэтому страхование ипотеки в Курске — не только обязательная, но и грамотная процедура.

Сейчас на рынке предлагают три типа полиса для защиты:

имущества;

права собственности;

жизни и здоровья.

Как мы уже сказали, обязательный из них — первый. Он подразумевает выдачу компенсации при чрезвычайных ситуациях (аварии, пожаре, затоплении или стихийных бедствиях). Однако такой тип договора предназначен для кредитной части. Иными словами, на выплаты претендует только банк. Если же вы хотите защитить и свои интересы, контракт необходимо заключить на полную стоимость приобретаемого жилья. Он несколько дороже, но при наступлении страхового случая ваш первоначальный взнос и ежемесячные платежи не пропадут просто так.

Последний же пункт подходит для тех, кто планирует оформить средства на длительный срок. Если заемщик потеряет работу (или иной источник дохода) или трудоспособность, компания погасит задолженность перед банком. Это относится и к смерти клиента. В такой ситуации организация также выплатит весь долг, а имущество перейдет к родным потребителя по принципу наследства.

Определившись с типом полиса, переходите к рассмотрению компаний, аккредитованных банком. Разумеется, вы вправе воспользоваться услугами сторонней организации, но такая процедура занимает довольно много времени, поэтому многие от нее отказываются. Далее вам следует изучить предложенные условия и сравнить стоимость нескольких вариантов. Как правило, цена страховки зависит от некоторых факторов: пол, возраст и место работы заемщика, год постройки здания и его техническое состояние.

Сайт для сбора сведений

На Banki.ru вы найдете достоверную информацию о страховых продуктах. Здесь вы сможете изучить, проанализировать и сравнить доступные на рынке предложения по их основным параметрам. Мы постоянно проверяем и улучшаем наш портал с целью сделать его максимально удобным для посетителей, а возможность подачи онлайн-заявки сэкономит ваше время на поездке в офис и ожидании в очередях. Banki.ru — независимый финансовый ресурс с аудиторией более восьми миллионов человек.