Категория заемщиков работники по найму

пенсионеры

Возраст заемщика от 21 до 69 лет

Регистрация постоянная на территории государства

постоянная в регионе присутствия МФО

постоянная в регионе предоставления займа

Документы паспорт

ИНН

страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования