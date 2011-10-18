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ОТП Финанс, микрозаём

Целевой

Основные характеристики
  • ставка от 0,02% в день
  • сумма от 2 000 до 500 000 рублей
  • срок выдачи - день в день
  • цель займа: товары, ремонт, другая
  • обеспечение не требуется
  • форма выдачи: банковский счет
онлайн-заявка
  • вкладками
  • списком
  • Условия и ставки
  • Требования и документы
  • Выдача и погашение

Условия и ставки

Цель займа
  • товары
  • ремонт
  • другая

требуется целевое подтверждение
Сумма займа
  • от 2 000 до 500 000 рублей
Ставка
  • от 0,02 до 0,27% в день
Срок
  • от 91 до 1094 дней
Обеспечение
  • не требуется
Дата актуализации 26.12.2018 00:09

Требования и документы

Категория заемщиков
  • работники по найму
  • пенсионеры
Возраст заемщика
от 21 до 69 лет
Регистрация
  • постоянная на территории государства
  • постоянная в регионе присутствия МФО
  • постоянная в регионе предоставления займа
Документы
  • паспорт
  • ИНН
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
Прочие требования к заемщику

обязательно наличие номера мобильного телефона и дополнительно рабочий (для граждан, работающих по найму) и домашний (для неработающих пенсионеров) номер телефона

Выдача и погашение

Выдача
Срок выдачи
  • день в день
Оформление займа
  • офис компании
Форма выдачи
  • банковский счет

требуется заключение договора банковского счета АО «ОТП Банк»
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи

ежемесячно
Досрочное погашение
  • полное
  • частичное
Нарушение обязательств по займу

неустойка - 20% годовых
Способ оплаты
  • кассы банка
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • почта РФ
онлайн-заявка

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Онлайн

Без отказа

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