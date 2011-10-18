Целевой
- Условия и ставки
- Требования и документы
- Выдача и погашение
Условия и ставки
|Цель займа
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требуется целевое подтверждение
|Сумма займа
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|Ставка
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|Срок
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|Обеспечение
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|Дата актуализации
|26.12.2018 00:09
Требования и документы
|Категория заемщиков
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|Возраст заемщика
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от 21 до 69 лет
|Регистрация
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|Документы
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|Прочие требования к заемщику
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обязательно наличие номера мобильного телефона и дополнительно рабочий (для граждан, работающих по найму) и домашний (для неработающих пенсионеров) номер телефона
Выдача и погашение
Выдача
|Срок выдачи
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|Оформление займа
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|Форма выдачи
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требуется заключение договора банковского счета АО «ОТП Банк»
Погашение
|Порядок погашения
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ежемесячно
|Досрочное погашение
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|Нарушение обязательств по займу
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неустойка - 20% годовых
|Способ оплаты
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