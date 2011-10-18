Пойдем!, микрозаём

До зарплаты

Основные характеристики
  • ставка 1% в день
  • сумма от 1 000 до 10 000 рублей
  • срок выдачи - до 1 дня
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • форма выдачи: банковский счет
онлайн-заявка
  • вкладками
  • списком
  • Условия и ставки
  • Требования и документы
  • Выдача и погашение

Условия и ставки

Цель займа
  • любая
Сумма займа
  • от 1 000 до 10 000 рублей
Ставка
  • 1% в день
Срок
  • от 5 до 30 дней
Обеспечение
  • не требуется
Дата актуализации 11.09.2019 11:29

Требования и документы

Категория заемщиков
  • работники по найму
  • пенсионеры
Возраст заемщика
от 22 до 75 лет
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 12 месяцев
  • на последнем месте не менее 3 месяцев
Регистрация
  • постоянная на территории государства
  • временная на территории государства
  • постоянная в регионе присутствия МФО
  • временная в регионе присутствия МФО
  • постоянная в регионе предоставления займа
  • временная в регионе предоставления займа
Документы
  • паспорт
  • заявление-анкета

Выдача и погашение

Выдача
Срок выдачи
  • до 1 дня

рассмотрение – 1 рабочий день
Оформление займа
  • офис компании
Форма выдачи
  • банковский счет
Погашение
Порядок погашения
  • в конце срока
Нарушение обязательств по займу

0,0545% в день от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
  • онлайн платеж картой
онлайн-заявка

Микрозайм До зарплаты

Процентная ставка: 1% в день, срок – от 5 до 30 дней.
При сумме займа 5 000 рублей сроком на 30 дней по ставке 1% в день размер платежа составит 6 500 рублей, из которого переплата - 1 500 рубль.

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