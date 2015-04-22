Автокредиты в Балтинвестбанке

Оценка: Проверяется
Автокредиты в Балтинвестбанкеизменить банк
Предложения Балтинвестбанка по покупке авто в кредит: взять кредит на автомобиль в отделении Балтинвестбанка или отправить заявку онлайн. Автокредитование физических лиц по специальным программам на выгодных условиях без первоначального взноса с низкой процентной ставкой.
8 автокредитов
|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|15.85%
|3 000 000
|до 3 лет
|см. условия
|30%
|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|16.35%
|1 500 000
|до 3 лет
|см. условия
|30%
|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|15.85%
|3 000 000
|до 7 лет
|см. условия
|0%
|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|16.35%
|1 500 000
|до 7 лет
|см. условия
|0%
|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|18.7%
|1 500 000
|до 7 лет
|см. условия
|20%
|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|21.7%
|1 500 000
|до 7 лет
|см. условия
|20%
|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|17.2%
|3 000 000
|до 7 лет
|см. условия
|15%
|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|20.2%
|3 000 000
|до 7 лет
|см. условия
|15%
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы об автокредитах банка Балтинвестбанк
Оценка: 5 Не засчитана
Уже несколько лет пользуюсь услугами Балтинвестбанка, как частное лицо. Без проволочек и долгих перепетий оформили ипотеку в Брянском филиале. Сотрудники банка имеют... Весь отзыв
Оценка: 5
Был обладателем автокредита, переуступленного Балтинвестбанку Алтайэнергобанком в 2011 году. Летом 2013 года кредит закрыл. После моей неприятной истории с другим известным банком... Весь отзыв
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