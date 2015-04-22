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Автокредиты в Балтинвестбанке

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Предложения Балтинвестбанка по покупке авто в кредит: взять кредит на автомобиль в отделении Балтинвестбанка или отправить заявку онлайн. Автокредитование физических лиц по специальным программам на выгодных условиях без первоначального взноса с низкой процентной ставкой.

8 автокредитов

Автокредит с остаточным платежом
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 15.85% 3 000 000 до 3 лет см. условия 30%
Автокредит с остаточным платежом (без КАСКО)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 16.35% 1 500 000 до 3 лет см. условия 30%
Новый автомобиль
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 15.85% 3 000 000 до 7 лет см. условия 0%
Новый автомобиль (без КАСКО)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 16.35% 1 500 000 до 7 лет см. условия 0%
Подержанный автомобиль
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 18.7% 1 500 000 до 7 лет см. условия 20%
Подержанный автомобиль (без КАСКО)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 21.7% 1 500 000 до 7 лет см. условия 20%
Подержанный автомобиль у официального дилера
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 17.2% 3 000 000 до 7 лет см. условия 15%
Подержанный автомобиль у официального дилера (без КАСКО)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 20.2% 3 000 000 до 7 лет см. условия 15%
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы об автокредитах банка Балтинвестбанк

Оценка: 5 Проверяется
9 января 2019 года обратился в банк на Северная 476.Меня обслуживала Коломейцева Е.О. Очень милая девушка,помогла с досрочным закрытием автокредита.По больше бы таких опытных... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
Уже несколько лет пользуюсь услугами Балтинвестбанка, как частное лицо. Без проволочек и долгих перепетий оформили ипотеку  в Брянском филиале. Сотрудники банка  имеют... Весь отзыв
Оценка: 5
Был обладателем автокредита, переуступленного Балтинвестбанку Алтайэнергобанком в 2011 году. Летом 2013 года кредит закрыл. После моей неприятной истории с другим известным банком... Весь отзыв
Все отзывы
15 190

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