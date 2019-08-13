Бонусные кредитные карты в Уральском Банке Реконструкции и Развития

|Название, тип карты *
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Процентная
ставка
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Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
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Visa Unembossed
|от 30,5%
|до 299 999
|до 120
|0 - 2 388
|до 10%
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909 заявок
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Чтобы оформить бонусную кредитную карту в Уральском Банке Реконструкции и Развития, нужно соответствовать определенным требованиям финансового учреждения:
Заявку подают через интернет или в отделении организации. На рассмотрение информации отводится немного времени. Если выносят положительное решение, выпускают «пластик» и предоставляют его клиенту.
Кредиткой удобно пользоваться при оплате товаров и услуг. При этом начисляется кешбэк. Полученные бонусы могут быть потрачены на усмотрение держателя в рамках условий действующей программы.
Вносить ежемесячные платежи на «карточный» счёт лучше в течение грейс-периода. Тогда не будут начисляться проценты, и стоимость данного финансового инструмента не повысится. Предусмотрены штрафные санкции в случае несоблюдения сроков возврата, прописанных в договоре.
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