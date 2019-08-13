Бонусные кредитные карты в Уральском Банке Реконструкции и Развития

Чтобы оформить бонусную кредитную карту в Уральском Банке Реконструкции и Развития, нужно соответствовать определенным требованиям финансового учреждения:

дееспособность;

наличие гражданства;

совершеннолетие;

стабильный доход.

Заявку подают через интернет или в отделении организации. На рассмотрение информации отводится немного времени. Если выносят положительное решение, выпускают «пластик» и предоставляют его клиенту.

Кредиткой удобно пользоваться при оплате товаров и услуг. При этом начисляется кешбэк. Полученные бонусы могут быть потрачены на усмотрение держателя в рамках условий действующей программы.

Вносить ежемесячные платежи на «карточный» счёт лучше в течение грейс-периода. Тогда не будут начисляться проценты, и стоимость данного финансового инструмента не повысится. Предусмотрены штрафные санкции в случае несоблюдения сроков возврата, прописанных в договоре.

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