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Бонусные кредитные карты в Уральском Банке Реконструкции и Развития

Банк: Уральский Банк Реконструкции и Развития
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
от 30,5% до 299 999 до 120 0 - 2 388 до 10%
909 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Бонусные кредитные карты в Уральском Банке Реконструкции и Развития в городах:

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Чтобы оформить бонусную кредитную карту в Уральском Банке Реконструкции и Развития, нужно соответствовать определенным требованиям финансового учреждения:

  • дееспособность;
  • наличие гражданства;
  • совершеннолетие;
  • стабильный доход.

    • Заявку подают через интернет или в отделении организации. На рассмотрение информации отводится немного времени. Если выносят положительное решение, выпускают «пластик» и предоставляют его клиенту.

    Кредиткой удобно пользоваться при оплате товаров и услуг. При этом начисляется кешбэк. Полученные бонусы могут быть потрачены на усмотрение держателя в рамках условий действующей программы.

    Вносить ежемесячные платежи на «карточный» счёт лучше в течение грейс-периода. Тогда не будут начисляться проценты, и стоимость данного финансового инструмента не повысится. Предусмотрены штрафные санкции в случае несоблюдения сроков возврата, прописанных в договоре.

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