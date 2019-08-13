Кредитные карты с низким процентом и выгодными условиями получения предлагает российский финансовый институт, пользующийся доверием клиентов. Большой выбор программ дает возможность найти вариант, который оптимально соответствует вашим потребностям.

Основные особенности

Такой пластик представляет собой универсальный платежный инструмент, которым можно пользоваться для решения повседневных финансовых задач: оплаты товаров и услуг, снятия наличных в банкоматах, перевода денег между счетами. Но самое главное — возможность в любой момент, не обращаясь в банк и не оформляя документы, получить заемные средства. Это особенно удобно для тех, кто часто сталкивается с необходимостью незапланированных трат.

Взятые взаймы деньги можно в течение льготного периода, продолжительность которого установлена договором, вернуть на счет без начисления процентов. Если держатель не успеет этого сделать, на долг начислят проценты. Следовательно, наиболее выгодное решение — это пластик с длительным льготным периодом и низкой процентной ставкой.

Выгодные предложения на Banki.ru

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Один клик для оформления заявки

Подать заявление в банк можно непосредственно с сайта Banki.ru. Для этого предусмотрена кнопка «Онлайн-заявка». Нажмите на нее, и система перенаправит вас на новую страницу, на которой размещена форма заявления. Заполните ее, проверьте правильность указанных сведений и отправьте на рассмотрение. Об одобрении или отклонении заявки вас проинформируют по телефону либо по электронной почте.