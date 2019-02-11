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Стандартный без обеспечения

Челиндбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 22,50%
Сумма
до 500 000
Срок
до 3 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 5 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 22,50 %
  • 15 000 ... 500 000 ₽
  • 1 мес. ... 1 год
Максимальная
  • 23,50 %
  • 15 000 ... 500 000 ₽
  • 1 год 1 мес. ... 3 года
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 12 мес.
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
  • постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
Документы
  • трудовая книжка
    копия
  • паспорт
    копия
  • заявление-анкета
Прочие требования к заемщику
  • наличие постоянной регистрации в г. Челябинске, Челябинской области или г.Екатеринбурге, Свердловской области
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
(рабочих)
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • наличные
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
  • дифференцированные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
указана минимальная сумма частичного досрочного возврата кредита при аннуитетном порядке погашения задолженности
Нарушение обязательств по кредиту
0,05% в день от суммы просроченной задолженности
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • без страхования;
  • альтернативные способы подтверждения дохода;
  • возможность предоставления кредита без обеспечения / альтернативные способы обеспечения
Минусы
  • требуется постоянная регистрация в регионе выдачи кредита;
  • высокая ставка без обеспечения;
  • указана минимальная сумма частичного досрочного возврата кредита при аннуитетном порядке погашения задолженности
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 11.02.2019 17:04
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Стандартный» в 27 городах России
1 710
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Челиндбанк»
Адрес
454091, г. Челябинск, ул. К. Маркса, д. 80
ОГРН
1027400000110
Отделения и банкоматы
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Отделения 13
Банкоматы 67
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Телефоны
(351) 239-83-80 — контакт-центр

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