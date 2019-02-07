Выгодный
Челябинвестбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 12,10%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
до 7 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - до 5 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 12,10 %
- от 50 000 ₽
- 1 мес. ... 7 лет
Максимальная
- 14,50 %
- от 50 000 ₽
- 1 мес. ... 7 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
движимого имущества, обязательно
автотранспорта, обязательно
размещенный депозит (вклад), обязательно
поручительство и гарантии как альтернатива
на выбор
физических лиц, как альтернатива
Страхование
-
без страхования
+ 2 п. п. к базовой ставке
-
имущественное и личное
базовая ставка
-
имущественное
+ 2 п. п. к базовой ставке
если сумма займа под залог авто не превышает 700 тыс. руб., оформление каско можно заменить на поручительство или увеличение ставки на 3 п.п.
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- владельцы или совладельцы собственного бизнеса
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 3 месяцев
Требования к трудоустройству:
для ИП - 6 месяцев
Регистрация
- постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
Документы
- документы по предоставляемому залогу
- трудовая книжка
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- паспорт
- заявление-анкета
- полный перечень документов представлен на сайте банка
Прочие требования к заемщику
- возраст заемщика на момент окончания кредита может быть увеличен до 70 лет в зависимости от обеспечения
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
(рабочих)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- наличные
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% в день от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- возможность предоставления кредита ИП и собственникам бизнеса;
- невысокая ставка;
- альтернативные способы подтверждения дохода
Минусы
- требуется постоянная регистрация в регионе выдачи кредита;
- срок рассмотрения кредитного заявления - до 5 дней;
- требуется имущественное страхование;
- повышенная ставка без личного страхования;
- банк не раскрывает минимальную ставку для клиентов "с улицы"
Особые ограничения
- при сумме кредита свыше 1 млн. руб. процентная ставка увеличивается на 1 п.п. до 1 числа месяца, следующего за месяцем предоставления заемщиком документов, подтверждающих целевое использование кредита;
- если сумма займа под залог авто не превышает 700 тыс. руб., оформление каско можно заменить на поручительство или увеличение ставки на 3 п.п.;
- +2 п. п. без личного страхования
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 07.02.2019 17:12
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Выгодный» в 13 городах России
2 419
Справочная информация
ПАО «Акционерный Челябинский Инвестиционный Банк «Челябинвестбанк»
- Адрес
- 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 8
- ОГРН
- 1027400001650
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Челябинск
- Телефоны
-
(351) 268-00-88 — справочная служба