до 7 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 12,10 %

от 50 000 ₽

1 мес. ... 7 лет Максимальная 14,50 %

от 50 000 ₽

1 мес. ... 7 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор залог недвижимого имущества, обязательно движимого имущества, обязательно автотранспорта, обязательно размещенный депозит (вклад), обязательно на выбор поручительство и гарантии как альтернатива физических лиц, как альтернатива Страхование без страхования + 2 п. п. к базовой ставке

имущественное и личное базовая ставка

имущественное + 2 п. п. к базовой ставке если сумма займа под залог авто не превышает 700 тыс. руб., оформление каско можно заменить на поручительство или увеличение ставки на 3 п.п. Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

индивидуальные предприниматели

владельцы или совладельцы собственного бизнеса Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев Требования к трудоустройству: для ИП - 6 месяцев Регистрация постоянная в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю Документы документы по предоставляемому залогу

трудовая книжка

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

паспорт

заявление-анкета полный перечень документов представлен на сайте банка Прочие требования к заемщику возраст заемщика на момент окончания кредита может быть увеличен до 70 лет в зависимости от обеспечения Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 5 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные

на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,1% в день от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы возможность предоставления кредита ИП и собственникам бизнеса;

невысокая ставка;

альтернативные способы подтверждения дохода Минусы требуется постоянная регистрация в регионе выдачи кредита;

срок рассмотрения кредитного заявления - до 5 дней;

требуется имущественное страхование;

повышенная ставка без личного страхования;

банк не раскрывает минимальную ставку для клиентов "с улицы" Особые ограничения при сумме кредита свыше 1 млн. руб. процентная ставка увеличивается на 1 п.п. до 1 числа месяца, следующего за месяцем предоставления заемщиком документов, подтверждающих целевое использование кредита;

если сумма займа под залог авто не превышает 700 тыс. руб., оформление каско можно заменить на поручительство или увеличение ставки на 3 п.п.;

+2 п. п. без личного страхования

Посмотрите потребительские кредиты других банков с Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой Дата актуализации: 07.02.2019 17:12

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.