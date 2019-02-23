до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки 13,50 %

500 000 ... 5 000 000 ₽

1 мес. ... 5 лет Подробная таблица ставок Обеспечение на выбор залог недвижимого имущества, обязательно движимого имущества, обязательно Страхование без страхования + 1 п. п. к базовой ставке

имущественное и личное базовая ставка

имущественное + 0,5 п. п. к базовой ставке

личное + 0,5 п. п. к базовой ставке по кредитам от 1,5 млн рублей имущественное страхование является обязательным Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

индивидуальные предприниматели

адвокаты / нотариусы Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная / временная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ за последние 6 месяцев

справка по форме банка / запрос работодателю за последние 6 месяцев подтверждение дополнительного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

трудовой договор/контракт Документы документы по предоставляемому залогу

трудовая книжка

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

паспорт

заявление-анкета полный перечень документов представлен на сайте банка Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) от 1 дня Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,1% в день от суммы просроченной задолженности, 0,06% – по кредитам, обязательства по которым обеспечены ипотекой Способ оплаты кассы

банкоматы

платежные терминалы

автоматическое погашение по платежному поручению

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы возможно подтверждение дохода справкой по форме банка;

предоставляется ИП, адвокатам, нотариусам;

льготная ставка для сотрудников бюджетной сферы;

низкая ставка;

крупная сумма кредита Минусы повышенная ставка при отказе от личного / имущественного страхования (кроме кредита для бюджетников) Особые ограничения при сумме кредита свыше 1,5 млн рублей имущественное страхование является обязательным;

повышенная ставка при подтверждении дохода справкой по форме банка

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.