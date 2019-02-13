Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита рефинансирование на полное досрочное погашение ранее полученного кредита (включая кредитные карты) в другом банке с возможностью использования остатка кредитных средств после перечисления суммы долга в банк по своему усмотрению Ставки Минимальная 11,10 %

800 000 ... 3 000 000 ₽

13 мес. ... 5 лет Максимальная 15,50 %

800 000 ... 3 000 000 ₽

13 мес. ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор поручительство и гарантии одного физического лица физических лиц, обязательно на выбор залог как альтернатива поручительству недвижимого имущества, как альтернатива Страхование без страхования +3 п. п. к базовой ставке

личное базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

работники бюджетной сферы / госслужащие

пенсионеры Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 12 мес.

на последнем месте не менее 3 месяцев Регистрация постоянная на территории РФ

постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию Документы страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

документы по предоставляемому залогу

паспорт

заявление-анкета полный перечень документов представлен на сайте банка Прочие требования к заемщику наличие стационарного телефона Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) от 1 до 6 дней Максимальный срок действия кредитного решения 20 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

банкоматы

платежные терминалы

системы ДБО

безналичный платеж со счета в другом банке

салоны связи

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы низкая ставка;

крупная сумма кредита;

альтернативные способы обеспечения / возможность предоставления кредита без обеспечения;

льготные процентные ставки для сотрудников государственных учреждений;

сумма кредита может на 35% превышать сумму рефинансируемой задолженности;

альтернативные способы подтверждения дохода Минусы повышенная процентная ставка при отказе от личного страхования Особые ограничения кредит на рефинансирование;

+3 п. п. к базовой ставке без личного страхования

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.