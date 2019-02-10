Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 13,90 %

10 000 ... 300 000 ₽

2 года ... 3 года Максимальная 16,90 %

10 000 ... 300 000 ₽

2 года ... 3 года Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков пенсионеры Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию Документы военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования копия и оригинал

пенсионное удостоверение копия и оригинал

паспорт копия и оригинал

заявление-анкета полный перечень документов представлен не сайте банка Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) от 1 до 3 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи

дифференцированные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

платежные терминалы

системы ДБО

безналичный платеж со счета в другом банке

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы погашение кредита аннуитетными либо дифференцированными платежами по выбору заемщика;

возможность предоставления кредита без обеспечения;

без личного страхования Минусы требуется постоянная регистрация в регионе предоставления кредита Особые ограничения кредит для пенсионеров

Посмотрите потребительские кредиты других банков с Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой Дата актуализации: 10.02.2019 12:46

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.