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Суперплюс без подтверждения дохода

Совкомбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 17,40%
Сумма
до 1 000 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 5 дней
  • без подтверждения дохода
Оставить заявку
538 заявок за 30 дней
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 17,40 %
  • 200 000 ... 1 000 000 ₽
  • 18 мес. ... 5 лет
Максимальная
  • 22,40 %
  • 200 000 ... 1 000 000 ₽
  • 18 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
Дополнительная информация

Возможно подключение опции "Гарантия минимальной ставки", в рамках которой после полного погашения кредита без случаев возникновения просрочек и досрочного погашения, ставка пересчитывается по сниженному значению, а разница между выплаченными процентами и процентами, начисленными по "гарантированной ставке", возвращается клиенту. Возможные ставки: 11,9% годовых при уплате комиссии 6,9% от первоначальной суммы кредита; 14,9% годовых при уплате комиссии 3,9% от первоначальной суммы кредита. Подключение услуги возможно в момент оформления договора с плановым сроком кредита не менее 12 месяцев с программой личного страхования и при предоставлении документа, подтверждающего доход: для работающих клиентов – справка 2-НДФЛ; для пенсионеров – справка из ПФР; для индивидуальных предпринимателей - Справка 3-НДФЛ/Декларация по УСН/Выписка по расчетному счету.

Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 20 лет на дату получения кредита
  • до 85 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 20 лет на дату получения кредита
  • до 85 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 1 года
  • на последнем месте не менее 4 месяцев
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
минимальный среднемесячный доход заемщика: 50 000 руб.
  • подтверждение основного дохода не требуется
требуется для получения "Гарантированной ставки" (для работающих клиентов – справка 2-НДФЛ; для клиентов-пенсионеров – справка из ПФР; для клиентов с местом работы «Индивидуальный предприниматель» - Справка 3-НДФЛ/Декларация по УСН/Выписка по расчетному счету)
Документы
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • документ на выбор: свидетельство ИНН, страховой медицинский полис, водительское удостоверение, удостоверение военнослужащего, военный билет, заграничный паспорт, страховое пенсионное свидетельство, пенсионное удостоверение
Прочие требования к заемщику
  • наличие стационарного телефона
    домашний и рабочий
  • регистрация в регионе предоставления кредита - не менее 4-х месяцев
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
(рабочих)
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
  • на счет в стороннем банке
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • системы ДБО
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • без обеспечения;
  • без страхования;
  • возраст заемщика - до 85 лет;
  • возможность получения кредита без подтверждения дохода
Минусы
  • высокая ставка при нецелевом использовании кредита;
  • рассмотрение заявки - до 5 дней
Оставить заявку
538 заявок за 30 дней
Дата актуализации: 11.02.2019 12:47
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Суперплюс без подтверждения дохода» в 288 городах России
50 654
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Справочная информация
ПАО «Совкомбанк»
Адрес
156000, г. Кострома, просп. Текстильщиков, д. 46
ОГРН
1144400000425
Сайт
www.sovcombank.ru
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Телефоны
8 800 100-00-06 — единая справочная служба

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