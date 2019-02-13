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Потребительский под залог недвижимости

Сбербанк России, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
13,50%
Сумма
до 10 000 000
Срок
до 20 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 6 дней
  • требуется подтверждение дохода
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Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
  • 13,50 %
  • 500 000 ... 10 000 000 ₽
  • 3 мес. ... 20 лет
Подробная таблица ставок
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
жилое помещение; жилое помещение с земельным участком, на котором оно находится; земельный участок; гараж; гараж с земельным участком; на котором он находится
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, по требованию банка
супруги(-а) заемщика для лиц, состоящих в браке, по требованию банка
Страхование
  • имущественное и личное
    базовая ставка
  • имущественное
    +1 п.п. к базовой ставке
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 75 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 75 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Требования к трудоустройству:
за последние 5 лет
Регистрация
  • постоянная / временная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
доходы с места работы по совместительству учитывается при наличии основного места работы и подтверждаются в соответствии с документами, предоставляемыми по основному месту работы
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме 3-НДФЛ
    для ИП
  • справка по форме банка / запрос работодателю
  • справка по форме организации-работодателя
    возможно для сотрудников государственных учреждений
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
доходы с места работы по совместительству учитывается при наличии основного места работы и подтверждаются в соответствии с документами, предоставляемыми по основному месту работы
Документы
  • документы по предоставляемому залогу
  • свидетельство о временной регистрации
  • трудовая книжка
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • вместо копии трудовой книжки может быть предоставлена:
    • выписка из трудовой книжки или справка от работодателя, содержащая сведения о занимаемой должности и стаже работы (сроке службы);
    • копия договора/контракта с последнего места работы (для физических лиц, в отношении которых законодательством РФ допускается отсутствие трудовой книжки);
  • дополнительно предоставляется документ, подтверждающий наличие у залогодателя иного пригодного для постоянного проживания жилья (в случае передачи в залог объекта жилой недвижимости):
    • свидетельство о праве собственности или выписка из домовой книги
Количество созаемщиков
до 1 человека
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 6 дней
Максимальный срок действия кредитного решения
45 дней
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
  • на карточный счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
неустойка за несвоевременное погашение кредита соответствует размеру ключевой ставки Банка России, действующей на дату заключения договора
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • системы ДБО
  • автоматическое погашение по платежному поручению
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
  • бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • крупная сумма кредита на длительный срок под залог;
  • альтернативные способы подтверждения дохода;
  • возможность получения кредита ИП, пенсионерами;
  • возраст заемщика – до 75 лет на дату погашения кредита;
  • невысокая ставка
Минусы
  • рассмотрение заявки - до 6 рабочих дней;
  • требуется страхование закладываемой недвижимости;
  • повышенная ставка при отказе от личного страхования
Особые ограничения
  • +1 п.п. к базовой ставке при отказе от личного страхования;
  • -0,5 п.п. для зарплатных клиентов
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Дата актуализации: 13.02.2019 15:17
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Потребительский под залог недвижимости» в 7235 городах России
174 665
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Справочная информация
ПАО «Сбербанк России»
Адрес
117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
ОГРН
1027700132195
Сайт
www.sberbank.ru
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