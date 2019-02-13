Потребительский под залог недвижимости
Сбербанк России, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
13,50%
Сумма
до 10 000 000 ₽
Срок
до 20 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 6 дней
- требуется подтверждение дохода
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
- 13,50 %
- 500 000 ... 10 000 000 ₽
- 3 мес. ... 20 лет
Подробная таблица ставок
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
жилое помещение; жилое помещение с земельным участком, на котором оно находится; земельный участок; гараж; гараж с земельным участком; на котором он находится
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, по требованию банка
супруги(-а) заемщика для лиц, состоящих в браке, по требованию банка
Страхование
-
имущественное и личное
базовая ставка
-
имущественное
+1 п.п. к базовой ставке
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 75 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 75 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Требования к трудоустройству:
за последние 5 лет
Регистрация
- постоянная / временная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
доходы с места работы по совместительству учитывается при наличии основного места работы и подтверждаются в соответствии с документами, предоставляемыми по основному месту работы
- справка по форме 2-НДФЛ
-
справка по форме 3-НДФЛ
для ИП
- справка по форме банка / запрос работодателю
-
справка по форме организации-работодателя
возможно для сотрудников государственных учреждений
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
доходы с места работы по совместительству учитывается при наличии основного места работы и подтверждаются в соответствии с документами, предоставляемыми по основному месту работы
Документы
- документы по предоставляемому залогу
- свидетельство о временной регистрации
- трудовая книжка
- паспорт
- заявление-анкета
- вместо копии трудовой книжки может быть предоставлена:
- выписка из трудовой книжки или справка от работодателя, содержащая сведения о занимаемой должности и стаже работы (сроке службы);
- копия договора/контракта с последнего места работы (для физических лиц, в отношении которых законодательством РФ допускается отсутствие трудовой книжки);
- дополнительно предоставляется документ, подтверждающий наличие у залогодателя иного пригодного для постоянного проживания жилья (в случае передачи в залог объекта жилой недвижимости):
- свидетельство о праве собственности или выписка из домовой книги
Количество созаемщиков
до 1 человека
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 6 дней
Максимальный срок действия кредитного решения
45 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
- на карточный счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
неустойка за несвоевременное погашение кредита соответствует размеру ключевой ставки Банка России, действующей на дату заключения договора
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- системы ДБО
- автоматическое погашение по платежному поручению
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- крупная сумма кредита на длительный срок под залог;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- возможность получения кредита ИП, пенсионерами;
- возраст заемщика – до 75 лет на дату погашения кредита;
- невысокая ставка
Минусы
- рассмотрение заявки - до 6 рабочих дней;
- требуется страхование закладываемой недвижимости;
- повышенная ставка при отказе от личного страхования
Особые ограничения
- +1 п.п. к базовой ставке при отказе от личного страхования;
- -0,5 п.п. для зарплатных клиентов
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Потребительский под залог недвижимости» в 7235 городах России
174 665
Справочная информация
ПАО «Сбербанк России»
- Адрес
- 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
- ОГРН
- 1027700132195
- Сайт
- www.sberbank.ru
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