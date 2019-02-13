до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 13,00 %

до 1 000 000 ₽

6 мес. ... 5 лет Максимальная 14,00 %

до 1 000 000 ₽

6 мес. ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

индивидуальные предприниматели

владельцы или совладельцы собственного бизнеса

пенсионеры Возраст заемщика для мужчин от 18 лет на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 18 лет на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная на территории РФ

постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме 3-НДФЛ

справка по форме 4-НДФЛ Документы страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

трудовая книжка

паспорт

заявление-анкета полный перечень документов предоставлен на сайте банка Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) от 1 до 5 дней Оформление кредита офис банка

интернет-банк Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет

на карточный счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых от суммы несвоевременно погашенного кредита/несвоевременно уплаченных процентов за соответствующий период нарушения обязательств Способ оплаты кассы

банкоматы

платежные терминалы

системы ДБО

автоматическое погашение по платежному поручению

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без страхования;

возможность получения кредита ИП, владельцам бизнеса, пенсионерам;

невысокая процентная ставка;

альтернативные способы обеспечения / возможность получения кредита без обеспечения;

альтернативные способы подтверждения дохода;

возраст заемщика - от 18 лет Минусы срок рассмотрения заявки - до 5 дней Особые ограничения повышенная ставка до регистрации залога (при залоговом обеспечении);

льготная ставка при подаче заявки онлайн;

льготная ставка при предоставлении документов, подтверждающих целевое использование кредитных средств (оплата обучения, лечения)

скидки не суммируются

Посмотрите потребительские кредиты других банков с Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой Дата актуализации: 13.02.2019 17:19

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.