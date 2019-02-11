Вход

Рефинансирование с подтверждением дохода

Банк Уралсиб, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
11,40%
Сумма
до 2 000 000
Срок
до 7 лет
Основные характеристики
  • цель: рефинансирование
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - 1 день
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Оставить заявку
197 заявок за 30 дней
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • рефинансирование
количество рефинансируемых кредитов не ограничено; рефинансировать можно кредиты с обеспечением и без обеспечения, под залог транспортного средства либо под залог недвижимости, автокредит, ипотечный кредит, кредитную карту / карты
Ставки
  • 11,40 %
  • 250 000 ... 2 000 000 ₽
  • 13 мес. ... 7 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
    + 3,1 п. п. к базовой ставке
  • личное
    базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 23 лет на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 23 лет на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 1 года
  • на последнем месте не менее 3 месяцев
Регистрация
  • постоянная / временная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
  • справка по форме организации-работодателя
  • другие документы
Документы
  • паспорт
    оригинал
  • заявление-анкета
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
1 день
в день обращения
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет в стороннем банке
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
неустойка в размере 0,05% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • системы ДБО
  • автоматическое погашение по платежному поручению
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • системы денежных переводов
  • электронные платежные системы
  • салоны связи
  • почта РФ
  • бухгалтерия по месту работы
терминалы «Элекснет»; сервис "Золотая Корона"
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • низкая ставка;
  • крупная сумма кредита на длительный срок без обеспечения;
  • альтернативные способы подтверждения дохода;
  • решение по заявке - в день обращения;
  • количество рефинансируемых кредитов не ограничено
Минусы
  • небольшая сумма (без подтверждения дохода)
Особые ограничения
  • на рефинансирование кредитов сторонних банков, кроме:
    • кредитов созаемщика;
    • кредита в иностранной валюте;
    • кредитов на развитие бизнеса, кредитных линий;
    • микрозаймов;
    • с просроченной задолженностью;
  • повышенная ставка при наличии отклонений от стандартных условий кредитования
Оставить заявку
197 заявок за 30 дней
Дата актуализации: 11.02.2019 12:54
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Рефинансирование» в 151 городе России
13 551
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Банк Уралсиб»
Адрес
119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
ОГРН
1020280000190
Сайт
www.uralsib.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 32
Банкоматы 73
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 250-57-57 — единая справочная служба

Кредиты

Популярные предложения

Кредиты банков

Показать еще