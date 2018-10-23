Наличными
Русский Стандарт, потребительский кредит
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 15,00 %
- 30 000 ... 500 000 ₽
- 1 год ... 5 лет
Максимальная
- 28,00 %
- 30 000 ... 500 000 ₽
- 1 год ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Обеспечение
не требуется
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
- от 23 лет на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 23 лет на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не
менее 6 месяцев
,
пройден испытательный срок
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Документы
- паспорт
- заявление-анкета
- второй документ на выбор (полный перечень представлен на сайте банка)
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
Максимальный срок действия кредитного решения
1 мес.
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
- частями/траншами
Форма выдачи
- на счет
- на карточный счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
- максимальный срок действия льготного периода 3 мес.
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых на сумму основного долга и просроченных процентов
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- системы ДБО
- автоматическое погашение по платежному поручению
- безналичный платеж со счета в другом банке
- системы денежных переводов
- электронные платежные системы
- почта РФ
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- без обеспечения;
- без страхования;
- возможность получения кредита без подтверждения дохода
Минусы
- высокая ставка
Особые ограничения
- 15% годовых для надежных клиентов при сумме кредита 500 тыс. руб. на 12 мес., в остальных случаях банк не раскрывает минимальную ставку для новых клиентов
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Дата актуализации: 13.03.2019 17:23
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Наличными» в 85 городах России
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Справочная информация
АО «Банк Русский Стандарт»
- Адрес
- 105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36
- ОГРН
- 1027739210630
- Сайт
- www.rsb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 748-07-48