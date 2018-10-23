Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 15,00 %

30 000 ... 500 000 ₽

1 год ... 5 лет Максимальная 28,00 %

30 000 ... 500 000 ₽

1 год ... 5 лет Подробная таблица ставок Обеспечение не требуется Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму Возраст заемщика для мужчин от 23 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита для женщин от 23 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев ,

пройден испытательный срок Регистрация постоянная на территории РФ

постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Документы паспорт

заявление-анкета второй документ на выбор (полный перечень представлен на сайте банка)

Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки до 3 дней Максимальный срок действия кредитного решения 1 мес. Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно

частями/траншами Форма выдачи на счет

на карточный счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи

максимальный срок действия льготного периода 3 мес. Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых на сумму основного долга и просроченных процентов Способ оплаты кассы

банкоматы

платежные терминалы

системы ДБО

автоматическое погашение по платежному поручению

безналичный платеж со счета в другом банке

системы денежных переводов

электронные платежные системы

почта РФ

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без обеспечения;

без страхования;

возможность получения кредита без подтверждения дохода Минусы высокая ставка Особые ограничения 15% годовых для надежных клиентов при сумме кредита 500 тыс. руб. на 12 мес., в остальных случаях банк не раскрывает минимальную ставку для новых клиентов

Посмотрите потребительские кредиты других банков с Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой Дата актуализации: 13.03.2019 17:23

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.