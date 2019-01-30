до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки 14,00 %

100 000 ... 400 000 ₽

1 мес. ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники бюджетной сферы / госслужащие Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

другие документы выписка по зарплатному счету Документы ИНН

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

паспорт копия

заявление-анкета Количество созаемщиков супруг, при сумме кредита свыше 150 тыс. руб. 1 человек Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) 5 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения дифференцированные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы невысокая процентная ставка;

погашение кредита дефференцированными платежами Минусы рассмотрение заявки - до 5 дней;

требуется постоянная регистрация в регионе предоставления кредита;

при сумме кредита от 150 тыс. руб. требуется привлечение супруги в качестве созаемщика Особые ограничения программа распространяется только на сотрудников бюджетной сферы;

необходимо предоставить копии кредитного договора, копию графика погашения кредита и процентов при наличии действующих обязательств по займам у заемщика/созаемщика

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.