до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита рефинансирование погашение задолженности по одному или нескольким действующим кредитам в одном или нескольких банках; в оставшейся сумме – на цели личного потребления Ставки Минимальная 11,00 %

300 000 ... 1 000 000 ₽

6 мес. ... 1 год Максимальная 18,00 %

30 000 ... 300 000 ₽

3 года 1 мес. ... 5 лет Подробная таблица ставок Обеспечение на выбор поручительство и гарантии физических лиц, как альтернатива супруги(-а) заемщика для лиц, состоящих в браке, обязательно обеспечение требуется при совокупном лимите по необеспеченным ссудам по всем кредитным продуктам в размере: от 500 000 руб. Страхование без страхования + 1,8-5 п.п. к базовой ставке (в зависимости от суммы и срока кредита)

личное базовая ставка

cтрахование только в компаниях, аккредитованных банком Требования и документы Категория заемщиков работники по найму Возраст заемщика для мужчин от 20 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита для женщин от 20 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная в регионе присутствия банка Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю

справка по форме организации-работодателя

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию

другие документы выписка об операциях по зарплатному счету Клиента, открытому в стороннем банке,и заверенная сторонним банком Документы свидетельство о браке (разводе, смерти супруга), брачный контракт (при наличии)

пенсионное удостоверение

трудовая книжка копия

паспорт оригинал Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки до 1 дня Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту неустойка за несвоевременное погашение Кредита и/или начисленных процентов - 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки Способ оплаты кассы

платежные терминалы

системы ДБО

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы быстрое рассмотрение заявки;

альтернативные способы подтверждения дохода;

возможно рефинансировать до 5-ти кредитов;

доп. можно получить сумму на личные цели;

до 500 тыс. руб. без обеспечения Минусы требуется постоянная регистрация в регионе присутствия банка;

высокая ставка при отсутствии личного страхования Особые ограничения процентная ставка зависит от суммы и срока кредита;

в течение 2 месяцев с даты подписания кредитного договора в рамках данного продукта необходимы документы, подтверждающие погашение рефинансируемого(ых) кредита(ов);

максимальный размер доли кредита, получаемой наличными на цели личного потребления: не более 50% от суммы, необходимой для погашения рефинансируемых кредитов

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.