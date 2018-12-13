Рефинансирование
Интерпрогрессбанк, потребительский кредит
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- рефинансирование
виды рефинансируемых кредитов: потребительский кредит, автокредит, ипотека
Ставки
- 14,00 %
- 300 000 ... 3 000 000 ₽
- 6 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Обеспечение
залог
на выбор
сумма кредита от 3 млн до 1 млн рублей обеспечение не требуется; сумма кредита от 1 млн до 2 млн рублей - залог транспортного средства/залог недвижимого имущества (+страхование рисков причинения вреда жизни и здоровью заемщика и рисков потери работ); сумма кредита от 2 млн до 3 млн рублей - залог транспортного средства/залог недвижимого имущества
Страхование
-
без страхования
до 1-го млн и свыше 2-х млн рублей
-
имущественное
на весь срок кредитования, увеличенный на 3 месяца
-
личное
от 1-го до 2-х млн рублей
- cтрахование только в компаниях, аккредитованных банком
Дополнительная информация
Предоставление в течение 30-ти календарных дней с даты выдачи кредита оригинала справки кредитной организации, предоставившей рефинансируемый кредит, заверенной печатью и подписью уполномоченного лица кредитной организации и содержащей дату оформления, подтверждающей полное погашение рефинансируемого(ых) кредита(ов). При не предоставлении информации о целевом использовании потребительского кредита, банк увеличивает процентную ставку на 5 процентных пунктов, начиная с даты, следующей за датой первого ежемесячного платежа.
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 60 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 60 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная / временная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
Документы
- документы по предоставляемому залогу
- трудовая книжка
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- паспорт
- заявление-анкета
- второй документ:
- водительское удостоверение;
- удостоверение личности военнослужащего РФ;
- заграничный паспорт;
- пенсионное удостоверение;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
- ИНН;
- документы по рефинансируемым кредитам
Количество созаемщиков
до 1 человека
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 1 дня
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
- на счет в стороннем банке
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
не позднее, чем за 2 календарных дня до даты очередного планового платежа/планируемого полного погашения задолженности; частичное досрочное погашение возможно только в дату очередного планового платежа; полное досрочное погашение возможно в любую дату
Нарушение обязательств по кредиту
неустойка 36% годовых на сумму просроченной задолженности за каждый день просрочки, исчисленная за период с даты возникновения просроченной задолженности до даты ее погашения
Способ оплаты
- кассы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- неограниченное количество рефинансируемых кредитов;
- крупная сумма
Минусы
- страхование только в компаниях, аккредитованных банком;
- высокая ставка при отказе от страхования
Особые ограничения
- +5 п.п. при неподтверждении целевого использования
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Дата актуализации: 15.03.2019 14:25
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Рефинансирование» в 3 городах России
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Справочная информация
АО «Интерпрогрессбанк»
- Адрес
- 115201, г. Москва, Старокаширское ш., д. 2, корп. 1, стр. 1
- ОГРН
- 1027739065375
- Сайт
- www.ipb.ru
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