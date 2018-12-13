Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита рефинансирование виды рефинансируемых кредитов: потребительский кредит, автокредит, ипотека Ставки 14,00 %

300 000 ... 3 000 000 ₽

6 мес. ... 5 лет Подробная таблица ставок Обеспечение на выбор залог сумма кредита от 3 млн до 1 млн рублей обеспечение не требуется; сумма кредита от 1 млн до 2 млн рублей - залог транспортного средства/залог недвижимого имущества (+страхование рисков причинения вреда жизни и здоровью заемщика и рисков потери работ); сумма кредита от 2 млн до 3 млн рублей - залог транспортного средства/залог недвижимого имущества Страхование без страхования до 1-го млн и свыше 2-х млн рублей

имущественное на весь срок кредитования, увеличенный на 3 месяца

личное от 1-го до 2-х млн рублей

cтрахование только в компаниях, аккредитованных банком Дополнительная информация Предоставление в течение 30-ти календарных дней с даты выдачи кредита оригинала справки кредитной организации, предоставившей рефинансируемый кредит, заверенной печатью и подписью уполномоченного лица кредитной организации и содержащей дату оформления, подтверждающей полное погашение рефинансируемого(ых) кредита(ов). При не предоставлении информации о целевом использовании потребительского кредита, банк увеличивает процентную ставку на 5 процентных пунктов, начиная с даты, следующей за датой первого ежемесячного платежа. Требования и документы Категория заемщиков работники по найму Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 60 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 60 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная / временная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ Документы документы по предоставляемому залогу

трудовая книжка

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

паспорт

заявление-анкета второй документ: водительское удостоверение; удостоверение личности военнослужащего РФ; заграничный паспорт; пенсионное удостоверение; страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; ИНН;

документы по рефинансируемым кредитам Количество созаемщиков до 1 человека Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки от 1 дня Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет

на счет в стороннем банке Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет не позднее, чем за 2 календарных дня до даты очередного планового платежа/планируемого полного погашения задолженности; частичное досрочное погашение возможно только в дату очередного планового платежа; полное досрочное погашение возможно в любую дату Нарушение обязательств по кредиту неустойка 36% годовых на сумму просроченной задолженности за каждый день просрочки, исчисленная за период с даты возникновения просроченной задолженности до даты ее погашения Способ оплаты кассы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы неограниченное количество рефинансируемых кредитов;

крупная сумма Минусы страхование только в компаниях, аккредитованных банком;

высокая ставка при отказе от страхования Особые ограничения +5 п.п. при неподтверждении целевого использования

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.