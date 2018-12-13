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Рефинансирование

Интерпрогрессбанк, потребительский кредит
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • рефинансирование
виды рефинансируемых кредитов: потребительский кредит, автокредит, ипотека
Ставки
  • 14,00 %
  • 300 000 ... 3 000 000 ₽
  • 6 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Обеспечение
залог
на выбор
сумма кредита от 3 млн до 1 млн рублей обеспечение не требуется; сумма кредита от 1 млн до 2 млн рублей - залог транспортного средства/залог недвижимого имущества (+страхование рисков причинения вреда жизни и здоровью заемщика и рисков потери работ); сумма кредита от 2 млн до 3 млн рублей - залог транспортного средства/залог недвижимого имущества
Страхование
  • без страхования
    до 1-го млн и свыше 2-х млн рублей
  • имущественное
    на весь срок кредитования, увеличенный на 3 месяца
  • личное
    от 1-го до 2-х млн рублей
  • cтрахование только в компаниях, аккредитованных банком
Дополнительная информация

Предоставление в течение 30-ти календарных дней с даты выдачи кредита оригинала справки кредитной организации, предоставившей рефинансируемый кредит, заверенной печатью и подписью уполномоченного лица кредитной организации и содержащей дату оформления, подтверждающей полное погашение рефинансируемого(ых) кредита(ов). При не предоставлении информации о целевом использовании потребительского кредита, банк увеличивает процентную ставку на 5 процентных пунктов, начиная с даты, следующей за датой первого ежемесячного платежа.

Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 60 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 60 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
  • постоянная / временная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
Документы
  • документы по предоставляемому залогу
  • трудовая книжка
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • второй документ:
    • водительское удостоверение;
    • удостоверение личности военнослужащего РФ;
    • заграничный паспорт;
    • пенсионное удостоверение;
    • страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
    • ИНН;
  • документы по рефинансируемым кредитам
Количество созаемщиков
до 1 человека
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 1 дня
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
  • на счет в стороннем банке
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
не позднее, чем за 2 календарных дня до даты очередного планового платежа/планируемого полного погашения задолженности; частичное досрочное погашение возможно только в дату очередного планового платежа; полное досрочное погашение возможно в любую дату
Нарушение обязательств по кредиту
неустойка 36% годовых на сумму просроченной задолженности за каждый день просрочки, исчисленная за период с даты возникновения просроченной задолженности до даты ее погашения
Способ оплаты
  • кассы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • неограниченное количество рефинансируемых кредитов;
  • крупная сумма
Минусы
  • страхование только в компаниях, аккредитованных банком;
  • высокая ставка при отказе от страхования
Особые ограничения
  • +5 п.п. при неподтверждении целевого использования
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 15.03.2019 14:25
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Рефинансирование» в 3 городах России
16
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Справочная информация
АО «Интерпрогрессбанк»
Адрес
115201, г. Москва, Старокаширское ш., д. 2, корп. 1, стр. 1
ОГРН
1027739065375
Сайт
www.ipb.ru
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