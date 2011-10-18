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Курсы валют Ижкомбанка в Ижевске

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Курсы обмена наличной валюты, установленные Ижкомбанком на сегодня.

Пока нет актуальных данных по курсам валют этого банка
Справочная информация
ОАО «Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк»
Адрес
Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 30
ОГРН
1021800000090
Отделения и банкоматы
в городе Ижевск
Отделения 10
Банкоматы 62
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Телефоны
(3412) 91-92-00
8 800 301-91-91 — единая справочная служба

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