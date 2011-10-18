Курсы валют Ижкомбанка в Ижевскеизменить город
Курсы обмена наличной валюты, установленные Ижкомбанком на сегодня.
Пока нет актуальных данных по курсам валют этого банка
Справочная информация
ОАО «Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк»
- Адрес
- Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 30
- ОГРН
- 1021800000090
- Отделения и банкоматы
-
в городе Ижевск
- Телефоны
-
(3412) 91-92-008 800 301-91-91 — единая справочная служба
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