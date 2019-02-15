Курсы валют Кузнецкбизнесбанка в Новокузнецкеизменить город
Курсы обмена наличной валюты, установленные Кузнецкбизнесбанком на сегодня.
|Код
|Единиц
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|USD
|1
|Доллар США
|66,40
|68,90
|15.02.2019 20:52
|EUR
|1
|Евро
|74,70
|75,70
|15.02.2019 20:52
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
АО «Акционерный банк «Кузнецкбизнесбанк»
- Адрес
- Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кирова, д. 89 Б
- ОГРН
- 1024200001814
- Отделения и банкоматы
-
в городе Новокузнецк
- Телефоны
-
(3843) 76-32-40(3843) 70-38-88
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