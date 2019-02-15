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Курсы валют Кузнецкбизнесбанка в Новокузнецке

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Курсы обмена наличной валюты, установленные Кузнецкбизнесбанком на сегодня.

Код Единиц Валюта Покупка Продажа Время обновления
USD 		1 Доллар США 66,40 68,90 15.02.2019 20:52
EUR 		1 Евро 74,70 75,70 15.02.2019 20:52
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
АО «Акционерный банк «Кузнецкбизнесбанк»
Адрес
Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кирова, д. 89 Б
ОГРН
1024200001814
Отделения и банкоматы
в городе Новокузнецк
Отделения 19
Банкоматы 83
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Телефоны
(3843) 76-32-40
(3843) 70-38-88

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