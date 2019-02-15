Курсы валют в Архангельскеизменить город
Выгодные курсы обмена наличной валюты в Архангельске. Лучшие курсы валют в банках Архангельска на сегодня.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Архангельска
|покупка
|продажа
|USD
|
66,54
рублей за доллар США
|
66,55
Восточный Банк
|
66,95
Восточный Банк
|EUR
|
75,05
рублей за евро
|
75,15
Восточный Банк
|
75,50
Восточный Банк
|Банк
|USD
|EUR
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Восточный Банк
|66,55
|66,95
|75,15
|75,50
|15.02.2019 13:42
|Банк Финсервис
|66,30
|67,30
|74,90
|76,25
|15.02.2019 13:42
|СКБ-Банк
|66,26
|67,24
|74,81
|75,79
|15.02.2019 13:49
|Московский Индустриальный Банк
|66,25
|67,35
|74,85
|75,95
|15.02.2019 13:49
|Росгосстрах Банк
|66,10
|67,05
|74,80
|75,80
|15.02.2019 13:42
|Московский Кредитный Банк
|66,00
|68,00
|74,50
|76,50
|15.02.2019 13:44
|Россельхозбанк
|66,00
|67,20
|74,45
|75,70
|15.02.2019 13:48
|Московский Областной Банк
|65,80
|68,00
|74,60
|76,80
|15.02.2019 13:45
|Банк Уралсиб
|65,76
|67,80
|74,32
|76,37
|15.02.2019 13:48
|Банк «ФК Открытие»
|65,74
|67,55
|74,21
|76,22
|15.02.2019 13:47
|Абсолют Банк
|65,00
|66,50
|73,50
|75,00
|12.02.2019 12:12
|ОТП Банк
|65,00
|69,00
|74,00
|78,00
|15.02.2019 13:43
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