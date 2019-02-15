Вход

Курсы валют в Архангельске

изменить город

Выгодные курсы обмена наличной валюты в Архангельске. Лучшие курсы валют в банках Архангельска на сегодня.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Архангельска
покупка продажа
USD
66,54
рублей за доллар США
66,55
Восточный Банк
66,95
Восточный Банк
EUR
75,05
рублей за евро
75,15
Восточный Банк
75,50
Восточный Банк
Банк USD EUR Время обновления
Покупка Продажа Покупка Продажа
Восточный Банк 66,55 66,95 75,15 75,50 15.02.2019 13:42
Банк Финсервис 66,30 67,30 74,90 76,25 15.02.2019 13:42
СКБ-Банк 66,26 67,24 74,81 75,79 15.02.2019 13:49
Московский Индустриальный Банк 66,25 67,35 74,85 75,95 15.02.2019 13:49
Росгосстрах Банк 66,10 67,05 74,80 75,80 15.02.2019 13:42
Московский Кредитный Банк 66,00 68,00 74,50 76,50 15.02.2019 13:44
Россельхозбанк 66,00 67,20 74,45 75,70 15.02.2019 13:48
Московский Областной Банк 65,80 68,00 74,60 76,80 15.02.2019 13:45
Банк Уралсиб 65,76 67,80 74,32 76,37 15.02.2019 13:48
Банк «ФК Открытие» 65,74 67,55 74,21 76,22 15.02.2019 13:47
Абсолют Банк 65,00 66,50 73,50 75,00 12.02.2019 12:12
ОТП Банк 65,00 69,00 74,00 78,00 15.02.2019 13:43

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Курсы валют в городах