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Курс японской иены в Ставрополе

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Выгодный курс покупки/продажи японской иены в Ставрополе на сегодня. Найдите лучший курс обмена японской иены в банках Ставрополя.

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JPY
59,91
рублей за 100 японских иен
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