Курсы валют в Улан-Удэизменить город
Выгодные курсы обмена наличной валюты в Улан-Удэ. Лучшие курсы валют в банках Улан-Удэ на сегодня.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Улан-Удэ
|покупка
|продажа
|USD
|
66,54
рублей за доллар США
|
66,60
Дальневосточный Банк
|
66,95
БайкалИнвестБанк
|EUR
|
75,05
рублей за евро
|
75,20
Дальневосточный Банк
|
75,55
БайкалИнвестБанк
|Банк
|USD
|EUR
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Дальневосточный Банк
|66,60
|66,95
|75,20
|75,60
|15.02.2019 13:27
|БайкалИнвестБанк
|66,40
|66,95
|75,15
|75,55
|15.02.2019 13:26
|Восточный Банк
|66,35
|66,95
|74,90
|75,55
|15.02.2019 13:12
|СКБ-Банк
|66,26
|67,24
|74,81
|75,79
|15.02.2019 13:32
|Росгосстрах Банк
|66,10
|67,00
|74,80
|75,75
|15.02.2019 13:28
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|65,90
|67,13
|74,89
|75,65
|15.02.2019 13:33
|Пойдем!
|65,50
|67,25
|74,70
|76,50
|15.02.2019 13:27
|Промсвязьбанк
|65,14
|68,14
|73,55
|76,75
|15.02.2019 13:27
|ОТП Банк
|65,00
|69,00
|74,00
|78,00
|15.02.2019 13:27
|Россельхозбанк
|62,85
|69,15
|72,35
|78,35
|15.02.2019 13:31
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