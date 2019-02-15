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Курсы валют в Улан-Удэ

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Выгодные курсы обмена наличной валюты в Улан-Удэ. Лучшие курсы валют в банках Улан-Удэ на сегодня.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Улан-Удэ
покупка продажа
USD
66,54
рублей за доллар США
66,60
Дальневосточный Банк
66,95
БайкалИнвестБанк
EUR
75,05
рублей за евро
75,20
Дальневосточный Банк
75,55
БайкалИнвестБанк
Банк USD EUR Время обновления
Покупка Продажа Покупка Продажа
Дальневосточный Банк 66,60 66,95 75,20 75,60 15.02.2019 13:27
БайкалИнвестБанк 66,40 66,95 75,15 75,55 15.02.2019 13:26
Восточный Банк 66,35 66,95 74,90 75,55 15.02.2019 13:12
СКБ-Банк 66,26 67,24 74,81 75,79 15.02.2019 13:32
Росгосстрах Банк 66,10 67,00 74,80 75,75 15.02.2019 13:28
Азиатско-Тихоокеанский Банк 65,90 67,13 74,89 75,65 15.02.2019 13:33
Пойдем! 65,50 67,25 74,70 76,50 15.02.2019 13:27
Промсвязьбанк 65,14 68,14 73,55 76,75 15.02.2019 13:27
ОТП Банк 65,00 69,00 74,00 78,00 15.02.2019 13:27
Россельхозбанк 62,85 69,15 72,35 78,35 15.02.2019 13:31

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