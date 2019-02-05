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Visa Infinite
Visa Infinite — Русский Стандарт
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 50 000 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Infinite
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Бонусы
- другое
программа Imperia Rewards: начисление баллов за покупки по карте:
- 1 балл за каждые потраченные 30 руб.
баллы обмениваются через консьерж-службу на вознаграждения:
- авиа- и железнодорожные билеты;
- путешествие по России и заграницу;
- бронирование отелей и апартаментов;
- заказ и доставку подарков
Мультивалютная карта
Да
Выпуск и обслуживание
50 000 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
2%, мин. 200 руб. / 3 долл. / 3 евро
Снятие наличных в ПВН других банков
2%, мин. 200 руб. / 3 долл. / 3 евро
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 3 000 000 руб. / 20 000 долл. / 20 000 евро в месяц
Дополнительная информация
- мультивалютная карта: рубли, доллары США, евро;
- СМС-информирование, консьерж-сервис, карта Priority Pass, персональный менеджер, страховая защита во время путешествий - бесплатно;
- плата за неразрешенный овердрафт - 20% годовых;
- конвертация - по курсу банка
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатные СМС-информирование и консьерж-сервис;
- бонусная программа;
- карта Priority Pass, персональный менеджер, страховая защита во время путешествий
Минусы
- дорогое обслуживание карты
Особые ограничения
- мультивалютная карта;
- оформляется только в премиальных офисах, возможна бесплатная доставка курьером по Москве;
- для подключения бонусной программы необходимо обратиться в службу поддержки клиентов Imperia или отделение банка
Дата актуализации
05.02.2019 09:32
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Visa Infinite» в 85 городах России
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Справочная информация
АО «Банк Русский Стандарт»
- Адрес
- 105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36
- Сайт
- www.rsb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 748-07-48