Обслуживание карты Тип карты Visa Infinite Технологические особенности технология 3D Secure

чип Бонусы другое программа Imperia Rewards: начисление баллов за покупки по карте: 1 балл за каждые потраченные 30 руб. баллы обмениваются через консьерж-службу на вознаграждения: авиа- и железнодорожные билеты;

путешествие по России и заграницу;

бронирование отелей и апартаментов;

заказ и доставку подарков Мультивалютная карта Да Выпуск и обслуживание 50 000 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 2%, мин. 200 руб. / 3 долл. / 3 евро Снятие наличных в ПВН других банков 2%, мин. 200 руб. / 3 долл. / 3 евро Лимиты по операциям снятие наличных: до 3 000 000 руб. / 20 000 долл. / 20 000 евро в месяц Дополнительная информация мультивалютная карта: рубли, доллары США, евро;

СМС-информирование, консьерж-сервис, карта Priority Pass, персональный менеджер, страховая защита во время путешествий - бесплатно;

плата за неразрешенный овердрафт - 20% годовых;

конвертация - по курсу банка Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатные СМС-информирование и консьерж-сервис;

бонусная программа;

карта Priority Pass, персональный менеджер, страховая защита во время путешествий Минусы дорогое обслуживание карты Особые ограничения мультивалютная карта;

оформляется только в премиальных офисах, возможна бесплатная доставка курьером по Москве;

для подключения бонусной программы необходимо обратиться в службу поддержки клиентов Imperia или отделение банка Дата актуализации 05.02.2019 09:32 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.