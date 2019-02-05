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Русский Стандарт, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Visa Infinite

Visa Infinite — Русский Стандарт
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 50 000 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Infinite
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Бонусы
  • другое

программа Imperia Rewards: начисление баллов за покупки по карте:

  • 1 балл за каждые потраченные 30 руб.

баллы обмениваются через консьерж-службу на вознаграждения:

  • авиа- и железнодорожные билеты;
  • путешествие по России и заграницу;
  • бронирование отелей и апартаментов;
  • заказ и доставку подарков
Мультивалютная карта
Да
Выпуск и обслуживание
50 000 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

2%, мин. 200 руб. / 3 долл. / 3 евро

Снятие наличных в ПВН других банков

2%, мин. 200 руб. / 3 долл. / 3 евро

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 3 000 000 руб. / 20 000 долл. / 20 000 евро в месяц
Дополнительная информация
  • мультивалютная карта: рубли, доллары США, евро;
  • СМС-информирование, консьерж-сервис, карта Priority Pass, персональный менеджер, страховая защита во время путешествий - бесплатно;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 20% годовых;
  • конвертация - по курсу банка
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатные СМС-информирование и консьерж-сервис;
  • бонусная программа;
  • карта Priority Pass, персональный менеджер, страховая защита во время путешествий
Минусы
  • дорогое обслуживание карты
Особые ограничения
  • мультивалютная карта;
  • оформляется только в премиальных офисах, возможна бесплатная доставка курьером по Москве;
  • для подключения бонусной программы необходимо обратиться в службу поддержки клиентов Imperia или отделение банка
Дата актуализации
05.02.2019 09:32
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Visa Infinite» в 85 городах России
78 374
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Справочная информация
АО «Банк Русский Стандарт»
Адрес
105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36
Сайт
www.rsb.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 28
Банкоматы 48
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Телефоны
(495) 748-07-48