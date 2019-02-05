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Miles & More Signature
Visa Signature «Miles & More» — Русский Стандарт
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 9 000 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Signature
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
Бонусы
- для путешествий
программа Miles & More: начисление бонусных миль за покупки, которые в дальнейшем можно потратить на билеты от авиакомпании Lufthansa Group и других партнеров программы, повышение класса обслуживания, отели и другие вознаграждения
- 3 500 приветственных миль после первой покупки по карте;
- 1 миля за каждые 50 руб. покупок
при выборе рублей в качестве валюты совершения операции за рубежом покупка не будет учитываться для целей акции по начислению миль
Выпуск и обслуживание
9 000 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 200 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 200 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование, консьерж-сервис, запрос баланса в сторонних банкоматах - бесплатно;
- плата за неразрешенный овердрафт - 73% годовых, начиная с 11-го дня расчетного периода, следующего за периодом, в котором возникла задолженность;
- страхование путешественников, покупок по карте и полис для оформления визы - бесплатно;
- скидки до 30% в магазинах, ресторанах, туристических агентствах и салонах красоты по программе "Клуб скидок";
- специальные предложения на портале travel.rsb.ru на авиабилеты, отели, а также на оформление страхового полиса со скидкой до 5%
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 до 65 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бонусная программа;
- бесплатные СМС-информирование и консьерж-сервис;
- бесплатные программы страхования
Минусы
- дорогое обслуживание карты
Особые ограничения
- бесплатная доставка в Москве
Дата актуализации
05.02.2019 09:21
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Miles & More Signature» в 85 городах России
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Справочная информация
АО «Банк Русский Стандарт»
- Адрес
- 105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36
- Сайт
- www.rsb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 748-07-48