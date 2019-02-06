Азиатско-Тихоокеанский Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир
Особый статус Мир
Мир — Азиатско-Тихоокеанский Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- cash back 5%
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- чип
- бесконтактные платежи
Cash Back
5%
- 5% от покупок в аптеках; макс. сумма возврата - 500 руб. в месяц;
- 500 руб. - один раз в полгода при выполнении следующих условий: непрерывное, ежемесячное поступление пенсий и/или социальных выплат на счет карты клиента; проведение расходных операций по карте на сумму не менее 6 000 руб. за каждые 6 месяцев;
- 500 руб. - подарок в месяц первого зачисления пенсии и/или социальных выплат
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 3% до 7%
при перечислении пенсии или социальных выплат на карту начисляются 7% годовых, если пенсия или социальные выплаты не перечисляются - 3% годовых
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0% - до 30 000 руб. в месяц, 1% - свыше 30 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
0% - до 30 000 руб. в месяц, 1% - свыше 30 000 руб. в месяц
Лимиты по операциям
снятие наличных: 150 000 руб. в день в банкоматах любых банков, 500 000 руб. в месяц в банкоматах и в пунктах выдачи наличных любых банков
Дополнительная информация
- СМС-информирование (полный пакет) - 59 руб. в месяц,бесплатно предоставляется обязательный пакет;
- запрос баланса в банкоматах банка - 29 руб., в банкоматах стороннего банка - 45 руб. (первый запрос бесплатно);
- конвертация - по курсу банка;
- каждые три месяца проводится розыгрыш 13-й премии (15 000 руб.) среди владельцев карт
Требования к держателю карты
Возраст
от 50 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- наличие cash back;
- бесплатные выпуск и обслуживание карты;
- отсутствие комиссии за снятие до 30 000 руб. в месяц в банкоматах / ПВН сторонних банков;
- невысокая комиссия за снятие свыше 30 000 руб. в месяц в банкоматах / ПВН сторонних банков;
- начисление процентов на остаток средств на картсчете
Минусы
- высокая комиссия за СМС-информирование (полный пакет)
Особые ограничения
- карта предоставляется клиентам - физическим лицам, которым уже исполнилось 50 лет или клиент имеет документально подтвержденное право на получение пенсии или социальных пособий;
- карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир" (партнерами программы лояльности являются только розничные предприятия Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя и Республики Крым)
Дата актуализации
06.02.2019 11:20
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Особый статус Мир» в 108 городах России
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Справочная информация
ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк»
- Адрес
- 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225
- Сайт
- www.atb.su
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 775-88-88 — единая справочная служба