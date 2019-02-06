Обслуживание карты Тип карты Мир Технологические особенности чип

бесконтактные платежи Cash Back 5% 5% от покупок в аптеках; макс. сумма возврата - 500 руб. в месяц;

500 руб. - один раз в полгода при выполнении следующих условий: непрерывное, ежемесячное поступление пенсий и/или социальных выплат на счет карты клиента; проведение расходных операций по карте на сумму не менее 6 000 руб. за каждые 6 месяцев;

500 руб. - подарок в месяц первого зачисления пенсии и/или социальных выплат Начисление процентов на остаток средств на счете при перечислении пенсии или социальных выплат на карту начисляются 7% годовых, если пенсия или социальные выплаты не перечисляются - 3% годовых от 3% до 7% Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - до 30 000 руб. в месяц, 1% - свыше 30 000 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН других банков 0% - до 30 000 руб. в месяц, 1% - свыше 30 000 руб. в месяц Лимиты по операциям снятие наличных: 150 000 руб. в день в банкоматах любых банков, 500 000 руб. в месяц в банкоматах и в пунктах выдачи наличных любых банков Дополнительная информация СМС-информирование (полный пакет) - 59 руб. в месяц,бесплатно предоставляется обязательный пакет;

запрос баланса в банкоматах банка - 29 руб., в банкоматах стороннего банка - 45 руб. (первый запрос бесплатно);

конвертация - по курсу банка;

каждые три месяца проводится розыгрыш 13-й премии (15 000 руб.) среди владельцев карт Требования к держателю карты Возраст от 50 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы наличие cash back;

бесплатные выпуск и обслуживание карты;

отсутствие комиссии за снятие до 30 000 руб. в месяц в банкоматах / ПВН сторонних банков;

невысокая комиссия за снятие свыше 30 000 руб. в месяц в банкоматах / ПВН сторонних банков;

начисление процентов на остаток средств на картсчете Минусы высокая комиссия за СМС-информирование (полный пакет) Особые ограничения карта предоставляется клиентам - физическим лицам, которым уже исполнилось 50 лет или клиент имеет документально подтвержденное право на получение пенсии или социальных пособий;

карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир" (партнерами программы лояльности являются только розничные предприятия Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя и Республики Крым) Дата актуализации 06.02.2019 11:20 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.