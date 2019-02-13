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Транскапиталбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
системы Мир Классическая

Расчетная Мир Классическая

Мир Классическая — Транскапиталбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 690 ₽
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • чип
Выпуск и обслуживание
690 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0% при снятии до 500 000 руб. в месяц, 3% при снятии 500 000-3 000 000 руб. в месяц, 10% при снятии свыше 3 000 000 руб. в месяц

Снятие наличных в банкоматах других банков

0%

Снятие наличных в ПВН других банков

0%

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 200 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых по счету в рублях, 36% годовых по счету в валюте;
  • конвертация - по курсу банка;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - бесплатно;
  • СМС-информирование - 60 руб. в месяц
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • отсутствие комиссии за снятие в банкоматах/ ПВН сторонних банков;
  • бесплатный запрос баланса в любых банкоматах
Минусы
  • высокая стоимость обслуживания карт в долларах и евро
Дата актуализации
13.02.2019 15:25
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Расчетная Мир Классическая» в 36 городах России
2 388
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Справочная информация
ПАО «Транскапиталбанк»
Адрес
109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35
Сайт
www.tkbbank.ru
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