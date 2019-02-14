сумма вклада не может превышать эквивалент 10 000 000 рублей в иностранной валюте по курсу Центрального Банка РФ на дату внесения денежных средств

Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно по выбору клиента Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Дата актуализации 13.02.2019 15:44

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.