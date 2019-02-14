Валютный
Норвик Банк,
Норвик Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
до 0,01%
Сумма
от 20 €
Срок
от 93 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
0 €
Ставка
0,01%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- USD
- EUR
|3 мес. 2 дня
|6 мес. 1 день
|9 мес.
|от 20 $
|0,01
|0,01
|0,01
|3 мес. 2 дня
|6 мес. 1 день
|9 мес.
|от 20 €
|0,01
|0,01
|0,01
сумма вклада не может превышать эквивалент 10 000 000 рублей в иностранной валюте по курсу Центрального Банка РФ на дату внесения денежных средств
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 13.02.2019 15:44
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Валютный» в 16 городах России
4 066
Справочная информация
ПАО «Норвик Банк»
- Адрес
- 610000, г. Киров, ул. Преображенская, д. 4
- ОГРН
- 1024300004739
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Киров
- Телефоны
-
8 800 100-17-77 — единая справочная служба
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|6,2
|1 000 000 ₽
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|Годовой
|6
|500 ₽
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|Black Edition(с частичным снятием)
|6
|1 000 000 ₽
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|Пенсионер
|6
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|Умеренный
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|Пополняемый
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