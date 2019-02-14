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Норвик Банк,

Норвик Банк вклад

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Валюта
USD EUR
Ставка
до 0,01%
Сумма
от 20 €
Срок
от 93 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
Вклад
Доход
Мой доход
0
Ставка
0,01%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • USD
  • EUR
3 мес. 2 дня 6 мес. 1 день 9 мес.
от 20 $ 0,01 0,01 0,01
3 мес. 2 дня 6 мес. 1 день 9 мес.
от 20 € 0,01 0,01 0,01

сумма вклада не может превышать эквивалент 10 000 000 рублей в иностранной валюте по курсу Центрального Банка РФ на дату внесения денежных средств

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
13.02.2019 15:44
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Валютный» в 16 городах России
4 066
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Справочная информация
ПАО «Норвик Банк»
Адрес
610000, г. Киров, ул. Преображенская, д. 4
ОГРН
1024300004739
Отделения и банкоматы
в вашем городе Киров
Отделения 18
Банкоматы 35
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Телефоны
8 800 100-17-77 — единая справочная служба

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