Привилегия
Объединенный Капитал,
Объединенный Капитал вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,20%
Сумма
от 10 000 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 785 205 ₽
Ставка
7,2%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|91 день
|181 день
|367 дней
|от 10 000 000 ₽
|6,6
|7,1
|7,1
|от 50 000 000 ₽
|6,75
|7,2
|7,2
|91 день
|181 день
|367 дней
|от 300 000 $
|1,65
|2,5
|3
|от 1 000 000 $
|1,75
|2,6
|3,1
|91 день
|181 день
|367 дней
|от 300 000 €
|—
|—
|0,05
|от 1 000 000 €
|—
|0,05
|0,1
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
до 181 дня - по ставке "до востребования", от 181 до 366 дней - в размере 0,8 ставки по вкладу
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 11.02.2019 14:07
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Привилегия» в 1 городе России
3 931
Справочная информация
АО «Банк «Объединенный капитал»
- Адрес
- 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, кор. 2, лит. А
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Санкт-Петербург
- Телефоны
-
(812) 325-94-95
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