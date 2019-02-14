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Привилегия

Объединенный Капитал,

Объединенный Капитал вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,20%
Сумма
от 10 000 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
1 785 205
Ставка
7,2%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
91 день 181 день 367 дней
от 10 000 000 ₽ 6,6 7,1 7,1
от 50 000 000 ₽ 6,75 7,2 7,2
91 день 181 день 367 дней
от 300 000 $ 1,65 2,5 3
от 1 000 000 $ 1,75 2,6 3,1
91 день 181 день 367 дней
от 300 000 € 0,05
от 1 000 000 € 0,05 0,1
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

до 181 дня - по ставке "до востребования", от 181 до 366 дней - в размере 0,8 ставки по вкладу

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
11.02.2019 14:07
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Привилегия» в 1 городе России
3 931
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Справочная информация
АО «Банк «Объединенный капитал»
Адрес
195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, кор. 2, лит. А
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Телефоны
(812) 325-94-95

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