Пенсионный
Калуга,
Калуга вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,10%
Сумма
от 50 ₽
Срок
732 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
6 ₽
Ставка
6,1%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|732 дня
|от 50 ₽
|6,1
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
-
пенсионный
вклад открывается при предъявлении паспорта, пенсионного удостоверения и (или) справки получателя ежемесячных денежных выплат из Пенсионного Фонда России
- Особые условия
-
- вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения и(или) справки получателя ежемесячных денежных выплат из ПФР
- Пополнение
-
возможно
- возможность перечисления пенсий, пособий и других социальных выплат;
- банк вправе в одностороннем порядке отменить прием дополнительных взносов, кроме пенсий, пособий и других социальных выплат
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по ставке вклада
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 21.01.2019 12:51
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный» в 2 городах России
1 253
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Калуга»
- Адрес
- 248001, г. Калуга, ул. Суворова, д. 147
- ОГРН
- 1024000001739
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Калуга
- Телефоны
-
(4842) 54-94-25
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