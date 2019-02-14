Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно по выбору клиента Специальный вклад пенсионный вклад открывается при предъявлении паспорта, пенсионного удостоверения и (или) справки получателя ежемесячных денежных выплат из Пенсионного Фонда России Особые условия вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения и(или) справки получателя ежемесячных денежных выплат из ПФР Пополнение возможно возможность перечисления пенсий, пособий и других социальных выплат;

банк вправе в одностороннем порядке отменить прием дополнительных взносов, кроме пенсий, пособий и других социальных выплат Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях по ставке вклада Автопролонгация возможна Дата актуализации 21.01.2019 12:51

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.