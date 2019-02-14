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Пенсионный

Калуга,

Калуга вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,10%
Сумма
от 50 ₽
Срок
732 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
6
Ставка
6,1%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
732 дня
от 50 ₽ 6,1
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
пенсионный
вклад открывается при предъявлении паспорта, пенсионного удостоверения и (или) справки получателя ежемесячных денежных выплат из Пенсионного Фонда России
Особые условия
  • вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения и(или) справки получателя ежемесячных денежных выплат из ПФР
Пополнение
возможно
  • возможность перечисления пенсий, пособий и других социальных выплат;
  • банк вправе в одностороннем порядке отменить прием дополнительных взносов, кроме пенсий, пособий и других социальных выплат
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

по ставке вклада

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
21.01.2019 12:51
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный» в 2 городах России
1 253
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Калуга»
Адрес
248001, г. Калуга, ул. Суворова, д. 147
ОГРН
1024000001739
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Телефоны
(4842) 54-94-25

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