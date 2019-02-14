Зима.Время роста
Транскапиталбанк,
Транскапиталбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,49%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
368 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежеквартально
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
3 774 ₽
Ставка
7,49%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|368 дней
|от 50 000 ₽
|7,49
- четыре периода начисления процентов: с 1-го по 92-й день - 6,95%;
- с 93-го по 184-й день - 7,25%;
- с 185-го по 276-й день - 7,75%;
- с 277-го по 368-й день - 8%;
- указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежеквартально на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
- Капитализация
- нет
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 8%)
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
проценты, выплаченные за полный процентный период, сохраняются, а за последний неполный процентный период начисленные, но не уплаченные проценты, пересчитываются по ставке 0,01% годовых
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк или через мобильный банк
- Дата актуализации
- 25.01.2019 13:28
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Зима.Время роста» в 36 городах России
2 855
Справочная информация
ПАО «Транскапиталбанк»
- Адрес
- 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35
- Сайт
- www.tkbbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 700-93-10 — ипотека, вклады, кредиты, карты8 800 100-32-00 — общие вопросы(499) 922-24-48(495) 797-32-00
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