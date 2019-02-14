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Зима.Время роста

Транскапиталбанк,

Транскапиталбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,49%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
368 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежеквартально
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
3 774
Ставка
7,49%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
368 дней
от 50 000 ₽ 7,49
  • четыре периода начисления процентов: с 1-го по 92-й день - 6,95%;
  • с 93-го по 184-й день - 7,25%;
  • с 185-го по 276-й день - 7,75%;
  • с 277-го по 368-й день - 8%;
  • указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
Капитализация
нет
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 8%)
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

проценты, выплаченные за полный процентный период, сохраняются, а за последний неполный процентный период начисленные, но не уплаченные проценты, пересчитываются по ставке 0,01% годовых

Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк или через мобильный банк
Дата актуализации
25.01.2019 13:28
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Зима.Время роста» в 36 городах России
2 855
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Справочная информация
ПАО «Транскапиталбанк»
Адрес
109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35
Сайт
www.tkbbank.ru
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