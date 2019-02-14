Параметры вклада Выплата процентов ежеквартально на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования Капитализация нет Лестничный вклад да Особые условия вклад с "лестничным" начислением процентов (до 8%) Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях проценты, выплаченные за полный процентный период, сохраняются, а за последний неполный процентный период начисленные, но не уплаченные проценты, пересчитываются по ставке 0,01% годовых Автопролонгация невозможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк или через мобильный банк Дата актуализации 25.01.2019 13:28

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.