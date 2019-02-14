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1 месяц

Сельмашбанк,

Сельмашбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,00%
Сумма
от 500 000 ₽
Срок
31 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
2 123
Ставка
5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
31 день
от 500 000 ₽ 5
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
13.02.2019 13:51
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «1 месяц» в 2 городах России
5 488
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий Банк «Сельмашбанк»
Адрес
344029, г. Ростов-на-Дону, <nobr>пр-т</nobr> Сельмаш, д. 102
ОГРН
1026100002026
Отделения и банкоматы
в вашем городе Ростов-на-Дону
Отделения 1
Банкоматы 0
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Телефоны
(863) 283-20-68

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