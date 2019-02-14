Золотой ларец
НИКО-Банк,
НИКО-Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 31 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
383 ₽
Ставка
7%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|31 день
|61 день
|92 дня
|182 дня
|400 дней
|от 5 000 ₽
|4,5
|5,5
|6,1
|6,5
|7
|31 день
|61 день
|92 дня
|182 дня
|400 дней
|от 100 $
|0,25
|—
|1,5
|3
|3,2
|31 день
|61 день
|92 дня
|182 дня
|400 дней
|от 100 €
|0,05
|—
|0,5
|0,6
|0,7
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 14.02.2019 11:53
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Золотой ларец» в 8 городах России
8 114
Справочная информация
ПАО «Новый инвестиционно-коммерческий оренбургский банк развития промышленности»
- Адрес
- 460000, г. Оренбург, ул. Правды, д. 14
- ОГРН
- 1025600001679
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Оренбург
- Телефоны
-
(3532) 34-00-34
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