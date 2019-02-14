Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Специальный вклад детский Особые условия вклад открывается на имя ребенка до достижения им 16 лет Пополнение возможно Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна до совершеннолетия ребенка Дата актуализации 07.02.2019 11:18

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.