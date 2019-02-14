Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Особые условия вклад можно открыть в отделениях банка Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Костромской, Самарской, Свердловской, Новосибирской, Челябинской и Ростовской областей Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна Дата актуализации 18.01.2019 10:30

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.