вклад можно открыть в отделениях банка Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Костромской, Самарской, Свердловской, Новосибирской, Челябинской и Ростовской областей
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
18.01.2019 10:30
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Максимальный доход (в валюте)» в
1009 городах России