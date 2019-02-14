Пенсионный депозит РУСБС
Русский Банк Сбережений,
Русский Банк Сбережений вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,50%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
540 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
813 ₽
Ставка
5,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|540 дней
|от 10 000 ₽
|5,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
- вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 18.01.2019 14:06
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный депозит РУСБС» в 2 городах России
2 618
Справочная информация
ООО «Русский Банк Сбережений»
- Адрес
- 357350, Ставропольский край, Предгорный р-н, ст. Ессентукская, ул. Гагарина, д. 148
- ОГРН
- 1022600000114
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Ессентукская
- Телефоны
-
(87961) 2-41-77
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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