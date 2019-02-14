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Пенсионный Плюс

Йошкар-Ола,

Йошкар-Ола вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,00%
Сумма
от 100 ₽
Срок
540 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежеквартально
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
7
Ставка
5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
540 дней
от 100 ₽ 5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально
Капитализация
нет
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия
  • вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения;
  • основное условие - ежемесячное перечисление пенсий во вклад
Пополнение
возможно

в случае не перечисления пенсии на вклад в течение 120 дней действие договора прекращается

Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
12.02.2019 17:21
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный Плюс» в 6 городах России
3 866
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Справочная информация
ПАО «Банк «Йошкар-Ола»
Адрес
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г
Отделения и банкоматы
в вашем городе Йошкар-Ола
Отделения 9
Банкоматы 6
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Телефоны
(8362) 42-13-70

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