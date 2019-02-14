Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях до 30 дней - 0,1%;

от 31 до 60 дней - 3%;

от 61 до 90 дней - 4%;

от 91 до 180 дней - 4,5%;

от 181 до 364 дня - 5%;

от 365 до 375 дней - 6% годовых Автопролонгация возможна Дата актуализации 12.02.2019 17:21

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.