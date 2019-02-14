Оптимальный
Внешфинбанк,
Внешфинбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,50%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
350 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
623 ₽
Ставка
6,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|350 дней
|от 10 000 ₽ до 1 400 000 ₽
|6,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
1 000 рублей
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по истечении 180 дней проценты начисляются по ставке - 3,5% годовых
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 28.01.2019 17:01
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Оптимальный» в 3 городах России
4 914
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк внешнеторгового финансирования»
- Адрес
- 350000, г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 61/ул. Гимназическая, д. 42
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Краснодар
- Телефоны
-
(861) 219-55-10
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