Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт Капитализация нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма 1 000 рублей Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях по истечении 180 дней проценты начисляются по ставке - 3,5% годовых Автопролонгация возможна Дата актуализации 28.01.2019 17:01

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.