Банк был учрежден в декабре 1994 года в городе Махачкале Республики Дагестан под наименованием ООО «Международный коммерческий банк «Каздаг Интернешнл». В 2011 году совладельцами банка было принято решение об изменении наименования на действующее и переносе головного офиса из Махачкалы в Краснодар.

С февраля 2005 года кредитная организация является участником системы страхования вкладов. В октябре 2018 года банк получил универсальную лицензию на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте с правом привлечения вкладов физических лиц и на осуществление операций с драгметаллами.

На текущий момент бенефициарами банка являются председатель совета директоров Денис Ховрун (60%), председатель правления Андрей Коломыц (20%), член совета директоров Яна Трофимова и бывший член правления Михаил Чижов (по 10%).

Сеть банка представлена головным офисом в Краснодаре, двумя дополнительными и одним кредитно-кассовым офисами в Москве, а также кредитно-кассовым офисом в Вологде. Списочная численность персонала банка на начало октября 2018 года составляла 118 сотрудников. Кредитная организация не располагает собственной сетью банкоматов и терминалов.

Частным лицам банк предлагает открытие и ведение текущих счетов, интернет-банкинг, кредиты, линейку вкладов, денежные переводы без открытия счета (Contact, «Золотая Корона»), индивидуальные банковские ячейки.

Юридическим лицам доступны РКО, пакетные предложения по обслуживанию юридических лиц, кредитование, банковские гарантии (включая тендерные), операции с ценными бумагами, удаленное банковское обслуживание (система iBank2) и пр.

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 4,1% (или 117,9 млн рублей), составив 2,7 млрд рублей на 01.10.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств физических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей портфеля ценных бумаг и выданных МБК.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается высокой зависимостью от средств юридических лиц, доля которых на отчетную дату составила 40,8% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах сократилась c 29,2% до 26,4%, при этом их номинальный объем сократился на 111,1 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 42,6% до 40,8%, при этом их номинальный объем сократился на 98,6 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• доля собственных выпущенных ценных бумаг в пассивах увеличилась c 0,3% до 1,7%, при этом их номинальный объем увеличился на 37,3 млн рублей.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.10.2018 составил 1,3 млрд рублей, с начала года данный показатель сократился на 3% (или 39,4 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 46,7% и 53,3% соответственно. Стоит отметить, что в состав капитала включена субординированная задолженность, остаточная стоимость которой на отчетную дату составляет 638,8 млн рублей. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 19,4% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 36,7% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.10.2018 составляют 55,8% и 44,2% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 26,9% до 36,7%, при этом их номинальный объем увеличился на 237,1 млн рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг сократилась c 37,9% до 4,5%, при этом их номинальный объем сократился на 957,9 млн рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 17,5% до 14,6%, при этом их номинальный объем сократился на 100 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов увеличилась c 14% до 20,4%, при этом их номинальный объем увеличился на 157,3 млн рублей;

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в основные средства минимальна (менее 1%);

• доля прочих активов увеличилась c 2,9% до 23,1%, при этом их номинальный объем увеличился на 549,7 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 1 млрд рублей. С начала года его объем увеличился на 237,1 млн рублей (или 30,9%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 99,4%. Кредитный портфель преимущественно краткосрочный: доля кредитов, выданных на срок менее одного года, составляет 62,5%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 1,2% до 7,2%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 10,1%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 567,9 млн рублей (56,5% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.10.2018 составляет 400 млн рублей и полностью представлен средствами, размещенными на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет умеренную активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 73,3 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 165,4 млн рублей. По итогам трех кварталов 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 96,3 млн рублей.

Совет директоров: Денис Ховрун (председатель), Александр Котляр, Евгений Тернопол, Яна Трофимова.

Правление: Андрей Коломыц (председатель), Александр Котляр, Наталья Токарева, Михаил Чижов (главный бухгалтер), Алексей Пиликин (зам. главного бухгалтера).

