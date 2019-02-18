Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт банковской карты или на счёт до востребования каждому вкладчику в подарок выпускается банковская карта МИР: от 3 000 до 1 500 000 рублей - Золотая МИР, от 1500 001 рубля - Премиальная МИР Капитализация нет Пополнение возможно Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки возможно при других условиях +0,2 п.п. при открытии вклада в интернет-банке Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 14.02.2019 19:27

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.