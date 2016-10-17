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Ипотека в банке «Аверс»

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Процентные ставки и условия по кредитному продукту

6 ипотечных кредитов
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
9,75% до 15 000 000 ₽ 20 лет 20%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
от 12% до 15 000 000 ₽ 20 лет 20%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
7,9% до 15 000 000 ₽ 10 лет 10%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
9,75% до 15 000 000 ₽ 20 лет -
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
от 9% до 15 000 000 ₽ 30 лет 15%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
6% до 3 000 000 ₽ 20 лет 20%
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы об ипотечных кредитах банка «Аверс»

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7 837

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