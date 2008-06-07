Перекредитование
Сибсоцбанк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- рефинансирование
Тип программы
- ДОМ.РФ
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
- залог прав требования (для строящегося жилья)
Страхование
- имущественное
- личное
- титульное
- 0,7 п.п. к ставке при отсутствии личного страхования
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- владельцы / совладельцы собственного бизнеса
Доход
Количество созаемщиков
не более 4-х
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
для погашения первого платежа предусмотрена рассрочка
Нарушение обязательств по кредиту
1/366 ключевой ставки ЦБ РФ на дату заключения договора от суммы просроченной задолженности
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку;
- допускается кредитование без подтверждения дохода;
- предоставляется ИП
Особые ограничения
максимальное соотношение К/З для ИП и собственников бизнеса - 65%